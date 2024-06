Núm. 1 a Alemanya: Europa-Park

Creado: Actualizado:

El 1972 Franz Mack va decidir fer un viatge amb el seu fill Roland pels Estats Units. La família Mack es dedicava des del 1780 a fabricar cotxes, a partir de 1880 a construir vagons de circ i per fires i des del 1921 també muntanyes russes. Quan van tornar d’aquest viatge, Franz ho va tenir clar: faria un gran parc temàtic com els que havia vist. Al principi, com passa sovint, la gent va ser molt escèptica amb l’èxit i futur d’aquest parc creat a la petita ciutat de Rust (Baden-Württemberg), prop de la frontera francesa i suïssa. Així va néixer el 12 de juliol de 1975 l’Europa-Park. Un parc temàtic basat en els diferents països que formen Europa. Ara el seu fill Roland és el propietari de l’atracció turística número 1 d’Alemanya. Una posició que havia ocupat els darrers anys el Miniatur Wunderland d’Hamburg. L’Europa-Park és una mica més petit que PortAventura (95 contra 105 hectàrees), però rep més visitants. El 2022 Europa-Park va batre el seu rècord de visitants amb més de 6 milions de persones. Port-Aventura en va rebre 5,1 el mateix any. Aquestes dades encara queden lluny dels dos parcs més atractius per la gent: Disneyland Paris amb 9,9 milions de visitants i Walt Disney World Resort a Orlando (Florida) amb 17,1 milions el mateix 2022. A l’Europa-Park hi ha més de 100 atraccions, vint zones diferents basades en els països europeus, sis hotels temàtics i un càmping que donen feina a més de 4.500 persones. Té associat un gran parc aquàtic –Rulantica– al mateix Rust. El parc està molt cuidat i hi ha gran varietat d’atraccions per a tots els públics. Evidentment, al tractar les zones temàtiques per països es cau en els típics estereotips culturals. A la part d’Espanya domina totalment l’estètica andalusa i el flamenc i només vaig veure una senyera decorativa en un balcó. Un bon lloc per anar amb la família i/o amics a passar un dia o dos. Cal planificar bé la visita per optimitzar temps i atraccions. Jo vaig pujar en set atraccions en un dia amb no gaire públic. Em van agradar especialment: Pirates a Batàvia (molt tranquil) Eurosat CanCan Coaster (més mogudet) i Silver Star (molta adrenalina).