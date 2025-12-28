Sants Innocents!
Aquest diumenge coincideix la publicació del meu article amb la celebració del dia dels Sants Innocents. Seguint la tradició, els mitjans de comunicació d’avui publicaran una gran varietat d’innocentades de tot tipus. Algunes les podrem detectar al primer moment, d’altres ens faran dubtar i alguna, fins i tot, ens l’arribarem a creure. Aprofitant doncs aquesta avinentesa del calendari, avui els plantejo també algunes possibles innocentades. Som-hi! A partir del 2026 tot el que un polític prometi en campanya electoral, s’haurà de complir o el polític quedarà inhabilitat. Malgrat que el tema de la immigració serà un problema al món, a Espanya i especialment a Catalunya, on està pactat tenir més recursos i capacitat política que a la resta de comunitats autònomes, es farà front a la situació i s’arreglarà de manera ràpida i sense conflictes. Ja està acordat que el català a Catalunya es pugui parlar al mateix nivell que el castellà a qualsevol lloc sense problema i es farà una campanya a nivell nacional valorant el català com a riquesa cultural de tothom. El Govern ja té data de publicació de les balances fiscals, revisades per experts estrangers, i s’aprovarà un nou finançament basat en la realitat social i econòmica de cada territori i no sota el concepte de: vigila no perdi vots a la resta d’Espanya. El Parlament de Catalunya aprovarà en breu una nova llei d’equilibri territorial que farà que viure a qualsevol lloc de Catalunya, sigui tan important i dotat d’infraestructures com viure a l’àrea metropolitana de Barcelona. Les Corts espanyoles tenen previst revisar la Transició espanyola per fer desaparèixer qualsevol resta franquista a la societat espanyola i tindrà especials elements de control perquè la justícia actuï de manera absolutament imparcial en tots els temes. I dos de propina nadalenca: ja està políticament consensuat amb totes les forces polítiques espanyoles, que amb absència de violència es podrà defensar i portar a terme qualsevol idea política, inclosa la independència d’un territori. El Consejo Superior de Deportes ha decidit revisar tots els partits de futbol des de després de la Guerra Civil fins ara, per veure quin equip ha sortit més beneficiat dels errors arbitrals al llarg dels anys. La revisió la faran àrbitres d’altres països. A veure quantes de les que he escrit creuen que són veritat o... només un desig. Bon Nadal!