L’amic americà
L’any 1974 Patricia Highsmith va escriure un dels seus millors llibres: L’amic americà. Tres anys després Wim Wenders va fer una adaptació al cinema d’aquesta obra. Recordant la trama crec que podria establir certs paral·lelismes entre el llibre i el que passa actualment entre els Estats Units de Trump i l’Europa representada per la Unió Europea. El personatge de Tom Ripley –l’amic americà– encaixaria força bé amb la figura de Trump. Europa estaria molt ben representada pel ciutadà d’Hamburg –Jonathan Zimmermann– que pateix leucèmia. Ripley és un personatge inquietant, amoral i carismàtic que es mou molt bé pel món del crim internacional. Ripley aconseguirà convèncer Zimmermann de ser un assassí a sou a canvi de diners per a la seva família, tot aprofitant-se de la seva malaltia. No els explico res més de la novel·la, però ja es poden imaginar la complicada situació que es deriva a partir d’aquesta proposta. Com li passa a Zimmermann, Europa està patint el pitjor moment des de després de la II Guerra Mundial. El seu pes econòmic i polític a nivell internacional va disminuint de manera accelerada i els tradicionals valors de la nostra societat occidental van desapareixent a mesura que augmenta el populisme a molts països europeus. Hem entrat en una nova època en la qual només s’admira i es respecta el poder del més fort. En aquesta nova lliga només hi juguen tres països: Estats Units, Rússia i Xina. Europa, amb Gran Bretanya d’esquena al projecte comú i la resta de països de la UE més desunits que mai, ha vist com, de la nit al dia, el seu clàssic aliat que la feia més forta li gira l’esquena. Recorden aquell famós anunci en el qual apareixia un noi molt alt i musculat quan el nen petit tenia problemes amb altres nois? Doncs ara aquest famós “primo de Zumosol”, que eren els EUA per a Europa, ens ha deixat sols davant els que es volen aprofitar d’aquesta galopant debilitat europea. “L’amic americà” s’està allunyant dels seus aliats europeus, ha declarat E. Macron. És evident. Els EUA han passat a ser més un adversari problemàtic que un company de camí en defensa del dret internacional, els drets humans i els valors de les democràcies occidentals. Europa pateix una malaltia greu i l’amic que ens havia d’ajudar com havia fet sempre fins fa poc, ara s’està passant al bàndol dels que volen aprofitar-se de la seva malaltia.