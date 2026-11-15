Triar la capa de gel
D’aquí a dues setmanes, els votants tindrem a les mans la decisió de cap on va aquest país. I, pel que sembla, només hi ha dues fórmules per formar govern: el PP amb VOX o el PSOE amb el suport de diversos partits. Tornem a tenir les dues Espanyes, ara més enfrontades que mai. Una majoria absoluta del PP i VOX, amb el PP a la baixa i VOX a l’alça, pot provocar un sotrac democràtic de conseqüències imprevisibles. Repetir la fórmula del PSOE –llastrat per la corrupció– amb una barreja de partits d’esquerres seria tornar a l’olla de grills que ha imperat tant dins del mateix PSOE com entre les diferents faccions de l’esquerra, en què les sigles, els egos i els personalismes passen per sobre del debat ideològic. Amb tanta polarització, els partits tradicionals de centre queden fora de joc. Només cal veure, segons les enquestes, com el PNV i Junts perden terreny en benefici de Bildu i d’ERC. L’agressivitat de Gabriel Rufián –el polític més ben valorat segons les enquestes– quan es refereix a altres partits que no opinen com ell és prou eloqüent de la nova manera d’atreure votants i fer política. Quan els líders polítics parlen més amb l’estómac que amb el cap, el vot dels seus seguidors acaba sent més visceral que racional. I això, com hem vist darrerament, atia els enfrontaments socials. Mals temps per al centrisme i el discurs moderat. La moderació no ven ni atrau seguidors a les xarxes. L’agressivitat, la humiliació pública i l’insult, en canvi, guanyen temps de pantalla i acumulen likes a les xarxes socials. Ara ens tocarà aguantar 15 dies de baralles i insults i, en el millor dels casos, de promeses sovint inassolibles, fetes per partits que ja han governat i que no les van complir quan en van tenir l’ocasió. Per desgràcia, veig el PP i VOX més coordinats i amb objectius comuns que la macedònia de partits d’esquerres. Durant dues setmanes, els possibles socis del PSOE se’n desmarcaran i el criticaran. Després, si acaben donant-li suport, es passaran 4 anys discutint entre ells, dient amén a tot el que digui el PSOE o aguantant estoicament els seus incompliments, com ja hem vist els darrers anys. Antonio Machado deia en un poema que “una de las dos Españas ha de helarte el corazón”. A mi me’l gelen totes dues. D’aquí a dues setmanes només em quedarà saber si la capa de gel és més o menys gruixuda.