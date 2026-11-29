Creado: Actualizado:

¿Es posible utilizar la inteligencia artificial y tener integridad académica?

La respuesta corta es que sí, se puede utilizar la IA y al mismo tiempo realizar trabajo académico de manera íntegra. ¿Cómo? Citar el uso de la IA, comprobar las fuentes y emplearla más para preguntar y saber que para conseguir resultados.

A partir de aquí la respuesta larga.

Los estudiantes universitarios utilizan la IA porque es una herramienta potente para aprender y para trabajar (los docentes también lo hacen), y a la vez les preocupa que se les penalice por usarla. Además, muchos estudiantes reconocen que no están formados en el uso adecuado y ético de la IA.

Tener integridad académica es conducirse con honradez y con responsabilidad al expresar las ideas y conocimientos propios en el ámbito del aprendizaje, de la enseñanza y la investigación, y reconocer en un formato correcto las fuentes que se han utilizado, incluso internet o la IA, tanto en una situación privada como en una pública (aula, foro académico, publicación, red social). La integridad académica compete también a los docentes y a las instituciones, que deben tanto utilizar como enseñar a utilizar la IA para un aprendizaje profundo, ético y crítico.

Durante mucho tiempo se ha definido y desarrollado la integridad académica teniendo en cuenta lo que no se debe hacer, lo que se debe evitar, el peligro del plagio y las acciones punitivas correspondientes. Esas definiciones y advertencias se centraban en su mayor parte en lo incorrecto y en acciones negativas, que en general atemorizaban y confundían al estudiantado más que proporcionarle pautas claras de acción positiva. Por ello, actualmente numerosas universidades revisan sus políticas y recomendaciones de integridad académica bajo un prisma nuevo, por el que se explican las acciones positivas a realizar y las razones. Además, reconocen que los estudiantes pueden y deben abrazar la integridad académica como un garante específico de su aprendizaje.

En buena medida esta revisión y actualización ha sido la consecuencia del uso intensivo y extensivo que los estudiantes hacen de la IA. Sin embargo, como ya se vio con tecnologías anteriores, por ejemplo la calculadora de bolsillo, el teléfono móvil o Internet, el problema no es que la tecnología se use para aprender o estudiar, lo importante es el uso que se haga. La IA no es inherentemente nociva para el aprendizaje o para la institución educativa, su utilidad depende en gran medida de lo que los docentes y estudiantes hagan con ella.

Cierto es que la IA se puede emplear de manera que reemplace el esfuerzo cognitivo de los estudiantes (delegación cognitiva), o que les haga centrarse en los resultados antes que en aprender o en saber, o que convierta a los estudiantes en receptores cuasipasivos o a lo sumo editores de contenido generado por máquinas. Pero también es cierto que la IA se puede usar para entender, para saber, para practicar, para reforzar el aprendizaje de manera dialógica (con preguntas, revisiones, hipótesis y más preguntas e ideas), de manera crítica (¿Por qué es así? ¿De dónde procede esto? ¿Quién lo dijo y por qué?) y empoderadora (avanzar como persona y como grupo de forma proactiva, no reactiva).

Por otro lado, las instituciones educativas reconocen que la integridad individual del estudiantado al aprender y evaluarse conlleva la legitimidad social de la institución que posibilita su aprendizaje, lo evalúa y lo certifica. De ahí que sean conscientes de que les compete diseñar y aplicar pedagogías que permitan a sus estudiantes saber cómo utilizar de manera eficiente, crítica y transparente la IA, y también saber cómo colaborar de forma ética por medio de herramientas y aplicaciones digitales.

¿Pueden imaginar los beneficios de este enfoque positivo en la integridad en el uso de la IA en el mundo profesional y en la transparencia como valor organizativo?