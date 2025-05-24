Pensar en gran!
Vaig assistir a la conferència que l’alcalde Larrosa va organitzar la setmana passada a la Llotja. El tema era clau i estratègic per al futur econòmic i empresarial de no només la ciutat de Lleida, sinó de tota la seva regió d’influència. Des de l’etapa d’Àngel Ros com a paer en cap que no assistia a un esdeveniment d’aquesta temàtica i, a parer meu, ja era hora que tinguéssim un ambiciós pla que defineixi on la capital vol ser d’aquí a uns anys. Del que es va tractar, destaco cinc punts que personalment considero claus per al progrés futur del territori. El primer, tenir aprovat un nou pla d’urbanístic de la ciutat. No podem conviure amb un d’obsolet i caduc. El segon, connectar ferroviàriament l’aeroport amb l’àrea industrial de la ciutat. Cal que l’Estat faciliti i agilitzi els tràmits. Un altre tema clau és la definició de l’àrea industrial de la ciutat. El triangle projectat entre els polígons del Segre, Torreblanca i el límit amb els Alamús garanteix un bon nombre de metres quadrats per a futures necessitats empresarials. La Generalitat haurà de gestionar dinàmicament tota aquesta burocràcia. En quart lloc, l’ambiciós projecte de la nova Fira. Lleida ha de ser una ciutat de referència en l’àmbit empresarial, disposar d’un equipament exemplar per a aquests usos garantirà la nostra projecció exterior. I, finalment, aquest punt el destaco pel simbolisme que el representa. A la sala van assistir prop d’una desena d’alcaldes de la Franja. Lleida no pot renunciar a aquesta frontera empresarial. Els fets viscuts a Catalunya els darrers anys van castigar el teixit empresarial lleidatà. La Franja ha estat un dels nostres principals clients, cal tenir-hi complicitats i fer que Lleida sigui la seva capital de referència. Les empreses no voten, i és injust que no tingui gens d’importància la seva opinió en unes eleccions. Les empreses les formen persones, que aquestes sí que exerceixen aquest dret democràtic. I, curiosament, no tots els seus treballadors viuen a la ciutat, sinó en altres municipis de la seva rodalia. Dita aquesta reflexió, és necessari un pacte de ciutat on govern i oposició de la Paeria treballin conjuntament per aquest ambiciós pla que definirà el futur de progrés i benestar de Lleida-regió. Ara, més que mai, calen decisions corals i pensar en gran!