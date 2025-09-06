Influencers de la fe
A finals de juliol el papa Lleó XIV va decidir trobar-se amb més de 1.100 influencers catòlics de 146 nacionalitats diferents. Li interessava parlar de coses de la fe, de la salvació, de Déu, Jesús, Maria i la santa mare Església. Tots estaven convocats a Roma en un jubileu dedicat a “missioners digitals”. Volia fer-los un encàrrec precís explicat en una metàfora: “Aneu a arreglar les xarxes. Jesús va cridar els seus primers apòstols mentre arreglaven les seves xarxes de pescadors.” El nou sant pare vol apostar perquè les missions digitals creixin en amplitud i intensitat, perquè aquest és el món que actualment ens toca viure. Si li fan cas aquests creadors de continguts digitals, preparem-nos per trobar a partir d’ara noves publicacions a les xarxes enfocades cap a aquesta nova missió.
El papa Prevost és de l’orde dels agustins, que és un orde missioner. La primera tasca de les missions és portar la religió veritable a les persones d’altres terres que no la coneixen (o que l’han abandonada, com és el cas d’Espanya que va ser “terra de missió” després de la guerra civil, donat que calia reparar els estralls de l’ateisme roig). El “credo de Nicea” de l’any 325, que es recita a missa i recull la columna vertebral de la doctrina, proclama la fe en “una sola Església que és santa, catòlica i apostòlica”. Què significa que sigui “apostòlica”? Doncs que prové dels apòstols que van acompanyar Jesús, de qui van rebre aquest encàrrec: “Com el Pare m’ha enviat a mi, jo us envio a tots vosaltres.” I és així com es van escampar fent que Jaume arribes a Hispània, Andreu a Rússia i Tomàs a l’Índia. I, finalment, Pere a Roma.
Durant segles, l’única manera de guanyar conversions consistia a viatjar per tot arreu i parlar amb la gent cara a cara. Però van arribar la ràdio i la televisió, i van escurçar les distàncies. Ara, amb les xarxes, les plataformes han aconseguit que un missatge sigui visualitzat i compartit a tot el planeta. Lleó sap que la seva institució decaurà si no navega a favor d’aquest vent, per tant, la importància del contingut del missatge i la imatge que doni l’Església al món virtual serà summament important per evitar futures fake news que puguin sorgir. Tot i això, la crítica apunta massa sovint a la fe catòlica com a únic objectiu i això l’ha castigat massa darrerament.