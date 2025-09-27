Burocràcia endèmica
Fa bé la Fundació Horitzons 2050, junt amb el Diari Segre, d’organitzar pròximament una jornada focalitzada a debatre la burocràcia crònica que actualment tenen les administracions. Cal posar de manifest que el teixit empresarial de Lleida està viu, té empenta, capacitat d’innovació i està amb voluntat de créixer. Però també per evidenciar que, malgrat els avenços, persisteixen i agreugen vells mals estructurals que frenen l’economia. Cal debatre de les dificultats que avui dia trobem els empresaris en la nostra relació amb l’administració. Com pot ser que activitats productives legalitzades tinguin problemes per obtenir permisos per fer millores en les seves instal·lacions? L’excés de burocràcia no és només una incomoditat. És una amenaça real per a la modernització del país. Els retards acumulats no afecten només casos particulars, sinó sectors estratègics com les energies renovables o les inversions productives que haurien de dinamitzar l’economia. Tenim situacions que posen de manifest com en són d’eterns, els tràmits. El més escandalós és el futur polígon de Torreblanca. El passat dia 19 aquest mateix diari publicava una notícia en la qual anunciava que el Govern havia donat llum verda a la declaració ambiental del futur equipament industrial. Aquest és un acte més per aprovar el seu pla director. El juliol del 2022 es beneïa el projecte i es preveia que les obres s’iniciessin durant la primavera del 23. Aquesta setmana ha començat la tardor del 25 i encara estem igual. Res de res! Un altre cas indignant, on és palpable agilitat i eficiència en la gestió burocràtica d’una administració és a l’Aragó. A la comunitat veïna, un tràmit que aquí pot durar onze mesos allí el resolen en tres setmanes. Un exemple clar d’aquesta situació és manifesta a Ponentia, una nova plataforma logística ubicada a la Franja i amb una inversió de més de 40 milions d’euros. Es va presentar el passat 2022 i si no hi ha cap contratemps operarà l’any vinent. Tindran progrés, riquesa i benestar assegurats a curt termini. Governar és legislar i fer complir la legalitat. Però quan l’entramat burocràtic es converteix en un laberint paralitzador, el sistema deixa de ser garant de l’ordre per esdevenir-se en un obstacle. I això, en un moment en què el país necessita agilitat, inversió i talent, és més un càncer que un remei.