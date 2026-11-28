Suspens solidari
Deixant de banda el Tintín, un altre personatge de còmic que sempre he trobat sensacional ha estat la Mafalda. Si la recordeu, era aquella nena de sis anys protagonista de les tires còmiques de l’argentí Quino i que sovint deixava anar frases adultes amb aires progressistes. En una d’aquestes vinyetes la Mafalda i la seva amiga Susanita, una nena de classe alta i de baixa empatia, veuen un pobre que tremola de fred en una cantonada i inicien un clàssic diàleg dels seus. Mafalda: “Em trenca l’ànima veure gent pobra.” Susanita: “A mi també.” Mafalda: “Caldria donar sostre, feina, protecció i benestar a tots els pobres.” Susanita: “Per a què tant? N’hi hauria prou amb amagar-los.”
Deixant de banda aquesta conversa punyent entre les dues criatures, tots sabem que en l’actualitat tenim un greu problema amb la pobresa. El Gran Recapte, que els passats divendres 13 i dissabte 14 de novembre va moure més de 1100 voluntaris repartits en 226 punts pel territori lleidatà i que l’organitza anualment el Banc dels Aliments, ens va tornar a recordar que la penúria social encara conviu amb nosaltres. Les xifres del Recapte d’aquest 2026 diuen que no seran massa optimistes. La nostra solidaritat no és la mateixa que la d’anys enrere. L’amic Antoni Fo, president d’aquest banc solidari, és conscient que amb l’actual context econòmic i social en el qual estem no és cosa fàcil arribar a superar-se cada any. Preocupa molt que cada cop costi més omplir el carretó de la compra i que també augmenti el nombre de persones que requereixen dels serveis d’aquest “banc”. L’entitat té comptabilitzats 15.682 lleidatans que recorren habitualment a ells i que aquest nombre no para de créixer any a any. El nou perfil d’usuari és el de famílies que, tot i tenir ingressos a casa, no poden arribar a satisfer les seves necessitats bàsiques. El motiu principal, segons sembla, és la manera com darrerament ha crescut el cost de la vida.
Davant la incertesa dels resultats electorals de demà, considero que ara no és el moment que cap extremisme ens governi. Calen forces que ni privin ni regalin. És el moment que l’equip que lideri el país els pròxims anys ajudi a aconseguir, de la millor manera, un sostre i un plat a taula a tots els seus ciutadans. Treballar per a garantir polítiques de progrés i de benestar no crec que hagi de ser tan complicat...