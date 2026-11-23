Tornar a començar
Aspirem a comportar-nos amb l’atreviment que va tenir Cézanne el dia que es va proposar enlluernar París amb una poma. Ser feliç és ser-ho de tant en tant; nosaltres, com que no som ambiciosos, ens conformem amb ser-ne només quatre o cinc cops cada dia. ¿Quina vida no és un fracàs si es repassa en una nit d’insomni? ¿Qui no té molt de què penedir-se? Però després el cel és tan blau en aquest matí de tardor esplèndid que qualsevol cosa, l’aroma del cafè, el diari sense obrir, et sembla un regal i penses que la vida està enamorada de tu. Precisament de tu! Es tracta només de trobar un inici. El d’Anna Karènina: “Totes les famílies felices s’assemblen, però les infelices ho són cadascuna a la seva manera”. El de Contra la mort: “Se’ns farà llarg el temps. Jo, a l’altre costat / de la frontera fosca; tu, dintre de la vida; / esperant que la mort ens digui una mentida: / que, al final del futur, tornarem al passat”. Aquest inici perfecte d’una novel·la d’Alejandro Zambra: “Al final ella mor i ell es queda sol, tot i que en realitat s’havia quedat sol molts anys abans de la mort d’ella, Emilia. Posem per cas que ella es diu o es deia Emilia i que ell es deia i es continua dient Julio. Julio i Emilia. Al final Emilia mor i Julio no mor. Tota la resta és literatura”. La vida acostuma a ser un fracàs permanent, i les persones que valen la pena són les que ho tornen a intentar. Melville va trobar un gran inici, “Digueu-me Ismael”, i va crear tres personatges que representen la trinitat de la consciència: el que no sap res; el que sap coses i no li importen; el que en sap i li importen. Ens interessa el tercer. Admirem els combatents que moren en una batalla que saben perduda, els herois que tenen la grandesa de no venjar-se, els creients que demanen a Déu que també ressuscitin les coses. Es tracta només d’explicar la història d’Emilia i Julio. Ella mor, ell no mor. “Tota la resta és literatura”, i el que ens interessa és la literatura. Un pintor dolent fa pintures planes. Una poma de Cézanne té pes i té gust amb només tres pinzellades. Es tracta només de trobar un inici que ens permeti fer la cosa més important que es pot fer en aquesta vida: tornar a començar. Obviant tota la mort que tenim per davant.