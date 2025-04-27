Misericòrdia i Mare de Déu de Montserrat
La festa de la Divina Misericòrdia ens convida a viure amb absoluta confiança en l’amor de Déu. No es tracta d’una devoció particular sinó d’una crida universal a obrir el nostre cor a la gràcia del Senyor.
En un món marcat per la incertesa, les divisions, els enfrontaments verbals i accions agressives, el sofriment i la solitud, l’anunci de la misericòrdia és més necessari que mai. Sempre afirmem que Déu mai no es cansa de perdonar-nos i ens demana que també nosaltres siguem instruments de la seva misericòrdia i el seu perdó.
Les actituds que reflecteixen i promouen el perdó, la comprensió, l’acolliment i el servei als altres ens assemblen a Crist i transformen el nostre entorn en una acceptada conseqüència del seu amor. El papa Francesc ens recordava que la misericòrdia és el cor de l’Evangeli i que ser cristians implica viure-la en la nostra vida quotidiana.
L’Església, seguint l’exemple del seu Mestre, ha de ser un lloc de misericòrdia on tothom es pugui sentir acollit i estimat. A la nostra diòcesi hi ha grups de persones que es reuneixen durant tot l’any per fer realitat en les seves vides el que significa aquesta festa, organitzada amb molta cura a la catedral durant la tarda d’aquest diumenge.
Avui celebrem alhora la misericòrdia de Déu i la festa de la Mare de Déu de Montserrat, tan estesa en les nostres comunitats de Catalunya i en altres parts de l’Església universal. Aquesta coincidència ens permet unir dos grans pilars de la nostra fe: la confiança en la misericòrdia divina i l’amor filial a Maria. Des de fa segles gran quantitat de persones pugen a Montserrat per trobar pau i fortalesa espiritual, encara que sabem que aquesta entranyable muntanya és molt més que un lloc geogràfic: és un referent espiritual per a generacions de creients.
Aquestes pedres rocoses i aquest santuari que celebra enguany el seu mil·lenari han estat testimoni de peregrinacions, de sentides pregàries i de llàgrimes vessades davant la Mare de Déu. Moltes persones de la nostra diòcesi ho han experimentat al llarg dels anys i han promogut la devoció mariana entre totes les famílies dels nostres pobles i ciutats. De fet, no hi ha cap centre de culte diocesà que no tingui un lloc privilegiat per a la Mare de Déu de Montserrat.
Ambdues commemoracions ajuden avui dia tots els cristians a practicar en la nostra vida alguna cosa que fa falta per millorar la societat i evitar la contínua desqualificació per idees i creences dels altres. Tots lamentem l’enfrontament i els insults cap als anomenats adversaris, però els utilitzem com a arma llancívola per defensar les nostres posicions.
Sempre pensem que els altres són els qui creen l’animadversió i les mentides; nosaltres, no. Sovint ens oblidem d’anteposar la dignitat de les persones, el perdó efectiu i continuat i la misericòrdia cap a qui pensa diferent. Davant de tot això cal tenir present l’actitud plena de dolçor i d’afecte que manifesta la nostra Mare del cel. Imitem-la!