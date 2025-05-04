Ajuda en la declaració de la renda
També cada any molts de nosaltres estem obligats en aquestes dates a emplenar el qüestionari de la declaració de la renda. Igual com celebrem anualment les festes patronals o busquem el descans en unes vacances. Encara que ja ho sabem, hi ha campanyes que ens ho recorden, accentuant un cert gaudi personal i apel·lant a la generositat cap als altres. Així passa en l’obligatòria declaració anual del nostre treball i del nostre patrimoni, i per això en aquest comentari us demano que considereu aportar una ajuda per col·laborar en les activitats de l’Església catòlica. És molt senzill. Es tracta de marcar amb una “X” la casella corresponent; és una decisió lliure que no perjudica ningú i és absolutament gratuïta, perquè ni et cobren més ni et retornen menys. En marcar-la, es destina el 0,7% de la declaració a col·laborar en les activitats i el manteniment de l’Església. Es pot marcar la casella per a fins socials. De fet, és una de les poques coses que pots decidir sobre els teus impostos; en el cas de quedar en blanc és l’Estat qui decideix on aplicar el percentatge.
Per descomptat, hi ha diverses maneres de contribuir a les necessitats eclesials. Els qui no esteu obligats a presentar aquesta declaració, lliureu els vostres donatius directament a la parròquia perquè pugui desenvolupar les activitats previstes de reparació del temple, d’atenció als més pobres i del manteniment dels qui dediquen la seva vida a aquest servei en benefici de tota la comunitat i de la societat en general. Heu observat les campanyes de publicitat que, amb creativitat i finor, ens recorden les bondats d’aquest gest senzill. Últimament, s’ha noliejat un autobús ple de persones perquè comprovin el destí de la seva contribució: algunes eren indiferents o clarament escèptiques a marcar l’esmentada “X” i han comprovat amb sorpresa i, a la vegada, amb satisfacció, la solidaritat i el bé que es crea amb aquesta ajuda. Uns altres haureu vist els cartells a les portes dels temples o els fullets que es distribueixen explicant tots els detalls perquè la veritat i la transparència siguin el seu millor signe.
Com a responsable d’aquesta diòcesi desitjo animar tothom a marcar aquesta casella. És el meu compromís per la convicció de tant de bé realitzat pel gran nombre de col·laboradors i voluntaris que es desviuen al servei dels altres. Estic convençut que els catòlics en són ben conscients. Agraeixo sincerament a tots els altres el gest que fan i confien en els responsables de l’Església per a l’òptima distribució dels fons.
La quantitat aconseguida arriba a la Conferència Episcopal Espanyola que la reparteix a tot el territori amb criteris de solidaritat perquè arribi a les zones amb menys recursos. Són les mateixes diòcesis les que posen en funcionament aquests diners per anunciar l’Evangeli, sostenir el clergat i desenvolupar la immensa tasca assistencial de l’Església, tant al nostre país (atenció a menors, ancians, ensenyament...) com a les missions de tot el món, amb una generosa implicació en els diferents pobles i comunitats.