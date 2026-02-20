Crónica del Chernóbil silenciado

Creado: Actualizado:

Esta semana nos adentramos en la Polonia comunista de los años setenta para rememorar el caso real de envenenamiento por plomo que afectó al distrito obrero de Szopienice, en Katowice, después de que las emisiones de una fundición de zinc y plomo contaminaran aire, suelo y agua hasta niveles descomunales. A través de seis episodios, el guion sigue a la pediatra Jolanta Wadowska-Król (Joanna Kulig), una pediatra que trabaja en la modesta clínica de la zona y que descubre un inquietante patrón entre sus pequeños pacientes: anemia severa, retrasos en el desarrollo, convulsiones y otros síntomas que no encajan con las explicaciones oficiales. Decidida a descubrir la verdad y con la ayuda de su amiga y enfermera Wiesia Wilczek (Kinga Preis), su investigación le conducirá a la fábrica que sostiene la economía de la población como origen de la epidemia. A partir de aquí, arranca una lucha contra los poderes públicos, encarnados en la profesora Krystyna Berger (Agata Kulesza), jefa de la clínica pediátrica universitaria, y el funcionario de seguridad Hubert Niedziela (Michał Zurawski), encargado de garantizar que nada empañe la inminente visita del líder soviético, Leonid Brézhnev. Descrito por gran parte de la crítica como “contundente e indignante” por la forma en que denuncia dicha catástrofe ambiental encubierta por el Estado, este drama dirigido por Maciej Pieprzyca (Jestem morderca, Life Feels Good) se acerca a la altura de shows similares como Chernobyl (2019) o Toxic Town (2025). Tanto la magnífica puesta en escena como la interpretación de Kulig en el papel de heroína cotidiana verosímil destacan en una trama desarrollada en clave ética y emocional, conservando un hilo de esperanza al mostrar cómo la tenacidad de una sola médica y de un pequeño círculo de aliados logró cambiar el destino de cientos de niños. Mención aparte merece la dimensión didáctica que adquiere la cinta al explicar con bastante claridad qué es el saturnismo y cómo afecta al desarrollo infantil, sin detrimento del suspense político y las maniobras del régimen para encubrir el desastre. No apta para ver de un tirón debido a su densidad dramática –y un ritmo irregular algo molesto, pasando de la lentitud a la intensidad sin avisar–, pero sí eficaz en su cometido: mostrar al mundo lo que vivió y padeció en su localidad natal Michał Jedryka, autor del reportaje que inspiró esta ficción, Ołowiane dzieci. Zapomniana epidemia.