Más mundos, mejores travesías

Con una recepción inicial claramente superior a la primera entrega, One Piece: Rumbo a la Grand Line consolida a la serie como una de las principales referencias contemporáneas de las adaptaciones en acción real de manga y anime. Las claves de su éxito: un reparto carismático, su acción vistosa, su desacomplejada rareza y una enorme fidelidad al espíritu de Eiichiro Oda, creador de la saga, quien ha participado activamente como asesor en el rodaje. En esta ocasión, tras concluir su travesía por East Blue, Luffy (Iñaki Godoy) y los piratas de Sombrero de Paja ponen rumbo a un espacio legendario, imprevisible y mucho más peligroso, donde el viaje deja de ser solo aventura juvenil para convertirse en una escalada real de amenazas, alianzas e incluso conflictos políticos. Se recrean los tramos de Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden y Drum Island —rodados en Sudáfrica, principalmente en Ciudad del Cabo—, de modo que no solo amplía el mapa físico del relato sino también su densidad mitológica y emocional. Se introduce además a Baroque Works como gran fuerza antagonista, una sociedad secreta de asesinos que persigue al grupo, reforzando el peso de Luffy como motor idealista de la trama aunque dando más espacio a Nami (Emily Rudd), Zoro (Mackenyu), Sanji (Taz Skylar) y Usopp (Jacob Romero). Efectivamente, la segunda temporada no se limita a demostrar que puede funcionar como live-action. Ahora busca crecer manteniéndose fiel a los elementos que tanto caracterizaron a la obra original: criaturas imposibles, humor excéntrico, islas de diseño extremo y una sensibilidad melodramática que ha sabido conectar como pocas con audiencias de todas las edades y rincones del mundo. Por otro lado, la química entre el elenco de los Sombrero de Paja se siente todavía más consistente que en la anterior parte, reforzando todavía más a un producto al que sólo se le puede criticar el empacho narrativo de personajes y ciertos problemas de focalización en los arcos. La tercera temporada, anunciada desde agosto de 2025, contará con un ajuste relevante: Matt Owens, una de las figuras creativas más asociadas a la adaptación —junto a Steven Maeda—, abandonó el proyecto tras el rodaje de la segunda entrega para centrarse en su salud mental, dando el relevo así a Ian Stokes (Teen Wolf, Almacén 13) como co-showrunner, haciendo equipo con Joe Tracz (Dash & Lily, Epic: El mundo secreto).