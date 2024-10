Creado: Actualizado:

Parlar de despoblament és parlar d’una de les amenaces més importants que tenim avui en dia. Afrontar el repte demogràfic significa abordar la cohesió social i salvaguardar la nostra identitat i el nostre patrimoni, tant material com immaterial. Catalunya i, en especial, algunes demarcacions de Lleida, han patit un despoblament progressiu durant dècades.

Avui volem realçar l’espai rural de les terres de Lleida: els paisatges, el patrimoni, les comunitats vives, la història, etc. Des de la Diputació de Lleida, concretament des de l’Àrea de Cooperació i Repte Demogràfic, hem impulsat una campanya que porta el nom de Poble petit, gran vida, i que té com a objectiu explicar els avantatges de viure en entorns rurals a través d’experiències personals.Ser o viure en un poble petit és un orgull. Natura, benestar, proximitat amb la gent, vida equilibrada són algunes de les paraules que relacionem amb les zones rurals. És, per a molts de nosaltres, la millor opció de vida i estem orgullosos i orgulloses de la decisió que hem pres.Des de les administracions, hem de treballar per mantenir un equilibri territorial. Per això, estem impulsant tres línies de subvencions per dotar d’oportunitats i serveis bàsics petits municipis per mantenir el talent local, avançar en habitatge i impulsar de forma definitiva el repoblament als nostres petits municipis. Hem de ser capaços d’impulsar noves polítiques que reverteixin el despoblament de manera estructural. És hora de repensar el nostre sistema productiu, d’innovar i de crear noves oportunitats perquè les zones rurals no només siguin viables, sinó que siguin competitives i atractives. El futur d’aquests pobles depèn de la nostra capacitat per escoltar les necessitats de la seva gent i donar respostes a les seves aspiracions per construir un futur millor.Assegurar la cohesió territorial ha de ser un dels nostres objectius. La prosperitat d’un país es mesura per la vitalitat de cada municipi, de cada racó del seu territori, de cada comunitat. No podem deixar ningú enrere. És l’única forma de garantir un equilibri territorial que avui és més necessari que mai.

Congrés Català de Repoblament

Vull fer una menció especial al Congrés Català de Repoblament, que l’any vinent celebrarà la seva segona edició. Volem que sigui un punt de trobada entre els municipis de Catalunya, un pol d’atracció d’idees, projectes i experiències d’èxit perquè la vida i el futur guanyin el despoblament. Iniciatives com el Congrés Català de Repoblament ens donen motius per confiar que podrem traçar un nou camí. Un camí que asseguri que el nostre territori, amb la seva riquesa cultural, social i econòmica, continuï sent una terra d’oportunitats per a tothom.