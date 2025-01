Que segueixi l’espectacle!

Creado: Actualizado:

Quinze anys no són res i són, a la vegada, tota una vida. La Llotja de Lleida arriba a l’adolescència brillant com mai i mirant endavant amb força. Molts i moltes sentim encara com sonava ‘Il Trovatore’ de Verdi un 21 de gener de 2010.

Aquell equipament modern i trencador que, com totes les innovacions, va ser objecte de debats, s’ha incorporat al nostre paisatge i s’ha guanyat un lloc preeminent com a escenari d’espectacles i congressos. He tingut la fortuna de participar en el naixement i el creixement de la Llotja. Recordaré sempre el dia que l’alcalde Ros em va proposar ser el primer conseller delegat de la societat promotora d’un Palau de Congressos que acabaria convertint-se també en el gran teatre municipal que és la tercera caixa escènica més gran de Catalunya, després del Teatre Nacional i del Liceu. I tinc gravades a la memòria les converses amb l’arquitecta Francine Houben que va donar a la Llotja una mirada de dona lligada a la terra. Els arbres que envolten la sala Ricard Viñes simbolitzen els nostres fruiters, part del nostre caràcter. Els edificis també ens expliquen. Aquest cap de setmana, com a alcalde de Lleida, he gaudit amb totes i tots vosaltres de la gran celebració dels quinze anys, comprovant com la Llotja ens fa encara més capital.No us vull atabalar amb xifres però els números no enganyen. Més d’un milió tres-centes mil persones han passat per la Llotja al llarg de la seva història. Hem ovacionat artistes extraordinaris de Lleida i d’arreu, hem rigut, ens han saltat llàgrimes, hem reflexionat sobre infinitat de matèries, hem vibrat amb les orles dels nostres estudiants, ens hem il·lusionat amb el talent creatiu de la ciutat però també hem assistit a congressos i convencions, jornades de debat o actes solidaris. Per molts motius, la Llotja és a l’àlbum de moltes famílies de Lleida. També de la meva. El millor de tot és que no hem tocat sostre, ni de lluny. I això que, any rere any, batem rècords. El 2024 que acabem de tancar ha estat magnífic i el 2025 que tot just arrenquem promet, i molt. La Llotja s’ha consolidat com un equipament central i referent per a la projecció cultural de Lleida i, afortunadament, no està sola. L’acompanyen espais com l’Auditori Municipal Enric Granados, que enguany celebra 30 anys en plena forma, apostant per la qualitat i l’educació i sent un dels preferits dels músics d’arreu. O el Teatre de l’Escorxador, que ja ha superat el quart de segle acollint públic de totes les edats i formant artistes a l’Aula. La cultura ens mou i ens empeny ben amunt. En són una mostra també els espais expositius, un altre privilegi de Lleida. El MORERA. Museu d’Art Modern i Contemporani, ja ha rebut, en menys d’un any de vida, més de 40.000 visites i el Centre d’Art La Panera ha arribat el 2024 a les 17.000.A Lleida tenim gana de cultura, formem nous públics, avancem en autoestima i disposem d’una font inesgotable de talent i creació que, quan desplega tot el seu potencial, es fa escoltar al món. És un plaer impulsar i acompanyar tanta activitat. També avançant amb equipaments polivalents que ajuden a evolucionar acollint esdeveniments que ens consoliden en el panorama nacional i internacional. La Llotja tindrà un paper central en el desenvolupament del futur recinte firal i un rol preponderant en la promoció econòmica de la ciutat, sumant cites com les que marquen el calendari d’enguany amb Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia.Ha estat emocionant celebrar plegats el quinzè aniversari de la Llotja i ho és també comprovar com, un dia qualsevol, ens hi trobem passejant, mirant-la asseguts des de la plaça o aturant-nos-hi per fer un cafè. La Llotja ens omple de vida. Que segueixi l’espectacle!