Que la diputació pagui els seus deutes

En el passat Ple de la Diputació de Lleida, el grup de Junts-Impulsem vam votar sí als pressupostos de la institució. És un sí crític; un sí amatent; un sí vigilant. No és un sí rotund a canvi de res; ans al contrari: és un sí a canvi del compromís de tirar endavant les 20 propostes presentades pel nostre grup. Aportacions que, més enllà de concretar xifres, busquen millorar la gestió actual de la institució. Són propostes amb una forta càrrega de voluntat política.

Per això, una de les primeres propostes és quantificar el deute de la diputació amb els ajuntaments i consells comarcals i pagar-lo. Perquè el cas de Pinós no és únic i no es pot tornar a repetir. És inadmissible que un ajuntament hagi de plantejar-se demanar un préstec, perquè ni la Generalitat ni la diputació han fet efectives les seves obligacions. I, encara és més flagrant que, fins que l’alcalde, Xavier Vilalta, no ho ha denunciat públicament, cap de les dues institucions hagi fet res. A més de quantificar i pagar el deute, també creiem essencial revertir la baixa execució del pressupost de la Diputació. No té sentit aprovar uns comptes expansius si més de la meitat dels diners acaben al compte corrent de la institució. Fent un símil futbolístic, els diners han de ser al camp i no al banc. Per tant, des de Junts-Impulsem hem acordat la creació d’una comissió que, cada 2 mesos, farà el seguiment de l’execució pressupostària. Així, ens assegurarem que ajuntaments, consells comarcals, clubs, entitats, empreses i ciutadania rebin els diners i els serveis en temps i forma correcta.A banda d’aquestes dues grans mesures n’hem acordat 18 més, agrupades en quatre grans àmbits: persones, infraestructures, ajuntaments i gestió.Concretament, entre d’altres, hem acordat mesures per oferir a la gent gran un acompanyament i uns serveis assistencials dignes; també, hem proposat inversions per un dels indrets turístics i naturals més importants de la demarcació: el Congost de Mont-rebei; i hem exigit augmentar el Pla de camins per millorar accessos de la plana, el Pirineu i l’Aran. Perquè estar ben connectats és bàsic per mantenir viva la demarcació de Lleida.En definitiva, hem donat suport al pressupost de la diputació, amb l’objectiu de millorar la gestió actual i impulsar inversions i actuacions que facilitin la feina als ajuntaments i consells comarcals, que millorin la vida de la nostra ciutadania.Tot i això, com deia al principi, no és un sí acrític. Des de Junts-Impulsem seguirem fent una tasca d’oposició constructiva, escoltant el territori i proposant millores en tot allò on considerem que el govern de la diputació no està gestionant ni actuant com correspon. Vetllarem perquè compleixi amb cadascuna de les 20 propostes que hem acordat. I que la diputació pagui els seus deutes.