Cada accident laboral és un fracàs col·lectiu
secretària d’Acció Sindical i Formació de la UGT-Terres de Lleida
28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i la Salut al Treball. Una data que, any rere any, ens interpel·la i ens recorda que encara tenim molt camí per recórrer. Des de la UGT-Terres de Lleida, volem aprofitar aquest dia per posar el focus en una realitat que, massa sovint, s’intenta invisibilitzar: la sinistralitat laboral no és un fet inevitable. És una conseqüència directa de la manca de prevenció, de recursos i de responsabilitat.
Cap persona hauria de perdre la vida ni la salut per guanyar-se la vida. Però la realitat al nostre territori ens demostra, malauradament, que això encara passa. Lleida continua registrant xifres preocupants d’accidents laborals, en sectors especialment vulnerables i en condicions sovint marcades per la precarietat, la temporalitat i la manca de supervisió. Fa un parell d’anys, vam alçar la veu amb una jornada específica sobre la sinistralitat i una concentració davant la Delegació del Govern. Ho vam fer perquè, només en els primers mesos del 2022, ja s’havien superat les morts laborals de tot l’any anterior. I no podem continuar normalitzant aquesta tragèdia.
Aquest 2024, les dades tornen a ser alarmants. Segons l’informe de la UGT de Catalunya sota el títol “No és un accident, és una negligència empresarial”, només durant el 2023 es van registrar 4.872 accidents laborals amb baixa entre treballadors i treballadores autònomes, dels quals 13 van ser mortals. Això representa vuit morts més que l’any anterior. I aquest augment no és una xifra més: és la prova clara de l’absència de polítiques de prevenció eficaces i de la responsabilitat empresarial en la protecció de la vida laboral.
Cal reforçar els mecanismes de control i inspecció. Cal més inspectors i inspectores de treball. I cal, sobretot, donar ple suport a una figura essencial que defensem amb fermesa des del nostre sindical: el delegat o delegada de prevenció. Sense aquesta figura, molts riscos no es detecten, moltes denúncies no es fan i moltes vides queden exposades.
Des de la UGT, no només denunciem, sinó que actuem. Promovem formació, fem seguiment dels casos, i participem activament en jornades, tallers i espais de debat sobre la salut laboral.
També impulsem accions simbòliques com la plantada d’un arbre en memòria de les víctimes, un gest que ens recorda, any rere any, que darrere de cada xifra hi ha una vida truncada i una família trencada.
La seguretat i la salut al treball no són un luxe. Són un dret. I no s’han de veure com una despesa, sinó com una inversió imprescindible. En un territori com el nostre, que vol esdevenir pol d’atracció empresarial i econòmic, no podem construir futur sobre la base de la desprotecció laboral. El progrés ha d’anar lligat, necessàriament, a la dignitat, la prevenció i la protecció de la vida. Per això, en aquest 28 d’abril, tornem a dir-ho alt i clar: cada accident laboral és un fracàs col·lectiu. I no ens resignem.