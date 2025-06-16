Recuperem el carrer i la seguretat!
Portaveu de Junts per Catalunya a la Paeria de Lleida
Hi ha qui diu que la inseguretat és només una sensació. Però a Lleida, malauradament, la realitat cada cop s’imposa més a qualsevol debat teòric. En poques setmanes hem vist baralles a la via pública, accions violentes a plena llum del dia, vidres de cotxes trencats, batudes policials per combatre el tràfic de droga i una por creixent entre la població, especialment entre els més joves. Cada vegada són més els nois i noies que, quan surten de festa o tornen a casa de nit, ho fan amb angoixa. Aquesta no és la ciutat que volem, ni la que mereixem. I això no pot ser normal. No ho podem normalitzar. I molt menys silenciar!
Els veïns ens demanen que tornem a tenir una ciutat segura i endreçada. Que es pugui passejar tranquil·lament, de dia i de nit. Que el civisme torni a ser la norma i que els espais comuns es respectin. Però, creix la inseguretat i també creix l’incivisme: deixalles al carrer, persones que fan les seves necessitats a la via pública, excrements d’animals, patinets que circulen sense respectar les normes... Una deixadesa que genera una sensació d’abandonament, que cal revertir amb mesures clares i fermes!
Per això, a Junts per Catalunya vam posar la seguretat i la neteja al centre dels pactes pressupostaris del 2024 i del 2025. Gràcies a aquests acords, s’han reforçat les inversions en sistemes de videovigilància, tecnologia i nous recursos per millorar el control i la seguretat a la ciutat. L’aplicació de noves tecnologies a les càmeres permetrà actuar de manera preventiva i reactiva davant dels fets. A més vigilància menys inseguretat. També s’està licitant un nou contracte de neteja per millorar l’estat dels carrers i espais públics adaptat al creixement de la ciutat. Després de 19 anys, i d’haver crescut amb més de 20 mil persones, ja tocava un nou contracte de neteja. Però, si no som contundents contra les conductes incíviques i delictives, aquestes inversions no serviran de res.
No es tracta d’assenyalar ningú, sinó d’exigir que tothom compleixi les normes que ens hem donat com a societat. Tots, sense excepció. Durant anys s’ha ridiculitzat la idea de drets i deures, però la convivència només és possible si recuperem aquest equilibri: drets, sí; però també obligacions. I les institucions tenim el deure de garantir-ho.
A més, cal afrontar amb fermesa altres problemes que afecten la convivència i la seguretat a Lleida. Les ocupacions delinqüencials, moltes vegades vinculades a màfies, generen greus problemes als barris. No parlem de persones en situació de vulnerabilitat, sinó d’actituds que posen en perill la tranquil·litat de les comunitats veïnals, paràsits de la societat. El Parlament de Catalunya, a proposta de Junts, va aprovar una llei que permet als ajuntaments intervenir ràpidament en habitatges ocupats de grans tenidors quan aquestes ocupacions són delinqüencials. Aquesta eina ja està disponible i cal utilitzar-la sense excuses.
També cal abordar el problema dels empadronaments fraudulents, que distorsionen les dades oficials i dificulten la gestió dels serveis públics. Empadronar-se és un dret, però no pot ser una porta oberta per afavorir l’economia submergida o encobrir activitats il·legals. Aquestes pràctiques dificulten la convivència i generen una sensació d’impunitat que erosiona la confiança en les institucions i en les normes comunes. Més control, supervisió i tolerància 0.
Perquè si no hi ha seguretat, no hi ha llibertat real. I si no hi ha respecte, no hi ha convivència. Si no s’accepten les normes socials, doncs et convidarem a marxar. A Junts ho tenim clar: Lleida mereix ser una ciutat segura, cívica i viva. I això no passarà perquè sí. Cal voluntat política, acció i tolerància 0 amb la delinqüència i la deixadesa.