Una oportunitat per a l’Eix Comercial
portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya de l’Ajuntament de Lleida
L’antiga estació d’autobusos del carrer Saracíbar, avui només un baixador que es tancarà definitivament quan entri en funcionament la nova estació el 2026, és un espai de més de 4.000 m² al centre de la ciutat. En el seu moment havia estat un punt de pas i de trobada, però la manca d’inversions per part de la concessionària la va anar convertint en un espai degradat i sense vida pròpia. Ara, però, se’ns obre l’oportunitat de repensar-lo i donar-li un nou sentit.
Perquè allò que volem revitalitzar no és només aquest espai, sinó també l’eix comercial de Lleida, que continua sent un centre de trobada i de comunicació vital per a la ciutat, però que afronta grans riscos.
Sempre hem defensat que l’eix comercial de Lleida és el centre comercial a cel obert més llarg d’Europa. Però la realitat del comerç està canviant. Les vendes en línia i la futura obertura d’un macrocentre comercial a Torre Salses amenacen l’activitat al cor de la ciutat. I no ens enganyem: l’eix comercial no és només un lloc per comprar. És molt més que això. És un punt de trobada, un espai de vida col·lectiva que ha format part de la identitat lleidatana durant dècades.
Per això, aquest espai estratègic pot i ha d’esdevenir un motor per mantenir viu i actiu el centre de Lleida. No es tracta de substituir el comerç existent, sinó de donar-li un complement que l’enforteixi i el faci més atractiu.
La recent experiència de la Fira Mos, en el marc de la Fira de Sant Miquel, ens dona una pista del camí a seguir. Milers de ciutadans han gaudit d’un esdeveniment que ha sabut posar en valor la riquesa gastronòmica del territori, amb protagonisme especial pels productes de l’horta de Lleida. Va ser un èxit i va demostrar que la gastronomia pot ser un pol d’atracció i de dinamització econòmica i social.
Des de Junts per Catalunya proposem aprofitar aquesta energia i convertir l’antiga estació en un espai gastrocultural. Un lloc que combini la força d’un mercat municipal modern amb un centre cultural i de lleure familiar. Un espai que sigui aparador permanent dels nostres productes de proximitat, punt de trobada per comprar i tastar la nostra cuina, però també per gaudir de concerts, exposicions i activitats lúdiques i educatives.
Aquest projecte no només atrauria milers de ciutadans i visitants, sinó que consolidaria Lleida com a ciutat gastronòmica i cultural. A més, seria una manera de projectar al cor de la ciutat la nostra millor riquesa: l’horta i els seus productes de qualitat i de proximitat. Convertiríem un solar buit en un pol de vida, un espai capaç de reforçar l’eix comercial i fer-lo més competitiu davant els nous reptes.
A l’espera dels resultats del procés participatiu, aquesta és la proposta que defensem perquè no podem deixar perdre una oportunitat tan clara i estratègica. Aquest espai pot ser la palanca que ajudi a garantir el futur de l’eix comercial i la vitalitat del centre de Lleida. Si sabem donar-li un ús intel·ligent i ambiciós, l’antiga estació no serà un record del passat, sinó el motor d’un futur que faci bategar de nou el cor de la ciutat.