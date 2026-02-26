La formació i l’ocupació van de fira
Portaveu adjunta del Grup Municipal de Junts a la Paeria
Com es mesura la salut de la formació i de l’ocupació en una ciutat? Sens dubte, a partir de la seva capacitat d’oferir oportunitats reals a les persones i de donar resposta a les necessitats del seu teixit productiu. Una ciutat que posa la formació al centre és una ciutat que pensa en els seus ciutadans, però també en les seves empreses. I això no es proclama: es demostra amb fets.
A Lleida, aquesta aposta es visualitza clarament amb dues eines clau: el Consell Municipal de la Formació i l’Ocupació i la Fira FormaOcupa, que enguany celebra la seva 19a edició.
El Consell de la Formació Professional i l’Ocupació va néixer fa anys, però durant molt de temps va quedar reduït a una declaració d’intencions. No ha estat fins a l’any 2023, arran d’una moció impulsada pel Grup Municipal de JuntsxCat, que s’ha fet un pas ferm per reactivar-lo.
Avui, el Consell és una realitat operativa: amb una web activa i amb la implicació de representants del món educatiu, social i empresarial. Un espai de trobada necessari per oferir informació útil i serveis tant a les persones com als centres formatius i a les empreses, com l’Observatori de les necessitats formatives i laborals del municipi, també impulsat per Junts.
És precisament en aquest marc de col·laboració en què s’emmarca la Fira FormaOcupa. Una fira que obre portes: als joves que han de decidir el seu futur, a les persones desocupades, a treballadors i treballadores que volen reorientar la seva trajectòria professional, i a empreses que busquen talent o volen acreditar i millorar les competències dels seus equips. En definitiva, una fira que connecta formació i ocupació amb la participació activa de centres formatius, empreses i administracions públiques.
El fil conductor és clar: promoure, orientar, formar i retenir el talent del nostre territori. Perquè totes les persones disposem d’un talent potencial que pot desenvolupar-se amb l’orientació i la formació adequades. I, tanmateix, encara avui ens preguntem: per què hi ha joves que fracassen en el sistema educatiu? Per què hi ha empreses que no troben els perfils professionals que necessiten?
Una part important de la resposta és la manca d’orientació i el desconeixement d’una oferta formativa que avui és flexible, escalable i acumulable.
La formació professional ja no és un carrer d’una única sortida, sinó un itinerari viu que permet reconèixer i acreditar l’experiència laboral, obtenir certificacions i qualificacions, i arribar a nivells d’especialització elevats.
De fet, el mercat laboral ja evidencia un creixement sostingut de la demanda de perfils tècnics qualificats, especialment en àmbits vinculats a la digitalització i la indústria, als quals l’FP ha sabut donar resposta amb itineraris actualitzats.
I les empreses ho saben. Saben que l’FP respon a les seves necessitats reals. Saben que permet el reskilling (tornar a formar-se) i l’upskilling (millorar i actualitzar competències) tant de joves, com de persones ocupades o en situació d’atur. Passi el que passi, l’FP sempre té resposta. És el comodí que garanteix adaptabilitat i competitivitat al mercat laboral.
Per tot això, cal anar de fira, cal anar a FormaOcupa, perquè garanteix orientació personal i professional, informació actualitzada sobre totes les opcions formatives del territori, demostracions pràctiques per conèixer de primera mà les professions, i fins i tot entrevistes de feina. Una experiència directa, útil i transformadora.
Lleida, tradicionalment amb una forta presència del sector serveis, té en aquesta fira una nova finestra d’oportunitats en el sector industrial. La posada en marxa del Polígon de Torre Solé, l’ampliació del Polígon del Segre i les expectatives dipositades en el Polígon de Torreblanca han de permetre configurar un teixit productiu amb un nivell de qualificació més elevat.
Les noves empreses requeriran nous perfils professionals i obriran portes al talent que, malauradament, avui marxa a altres territoris per manca d’oportunitats vinculades a la tecnologia i la innovació.
Des de Junts ho tenim clar: invertir en formació és invertir en persones. I invertir en persones és invertir en el futur de Lleida.