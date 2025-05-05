Intel·ligència artificial
Recorden les Tres Lleis de la Robòtica? 1a: Un robot no pot danyar un ésser ni, per inacció, permetre que aquest sigui danyat. 2a: Un robot ha d’obeir les ordres donades pels éssers humans, excepte quan aquestes ordres entrin en conflicte amb la primera llei. I 3a: Un robot ha de protegir la seva pròpia existència fins on aquesta protecció no entri en conflicte amb la primera o la segona llei. Quan el professor de la Universitat de Colúmbia i un dels escriptors de ciència-ficció més cobejats del món, Isaac Asimov, va escriure la novel·la Jo, robot, va procurar protegir els humans d’una hipotètica rebel·lia dels robots implantant aquestes tres lleis en els circuits positrònics de les màquines, imaginant que això faria del tot impossible un xoc entre l’home i la ciència. Asimov, científic, creatiu, intel·ligent, creia en la bondat humana i per aquest motiu va intentar protegir-la sense pensar, però, que l’home és enemic de l’home, un principi que fa que qualsevol avenç tecnològic tingui una cara A i una cara B. Dues cares, la bona i la dolenta. Les Lleis de la Humànica, adreçades al comportament dels humans, manen que un ésser humà no pot perjudicar un altre ésser humà, ni tan sols per omissió. Ficció allunyada de la realitat. Einstein va resoldre la fórmula d’equivalència entre la massa en repòs i l’energia, un avenç importantíssim per a la humanitat, però, ai amb els peròs, va ser l’inici de la fabricació de la bomba atòmica. Els avenços de la humanitat també els carrega el diable. Amics, lectors, la intel·ligència artificial és un fenomen imparable que està destinat a modificar la història de la humanitat. Més del 46,2% de les empreses la utilitzen per a l’automatització del treball. El Chat GPT quedarà obsolet i serà superat i perfeccionat fins al punt que escriptors i periodistes haurem de plegar. L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana ha elaborat una breu guia per a autors literaris per tal de protegir els drets dels escriptors i traductors davant l’avenç acrític i encara no regulat dels programaris d’IA en l’àmbit editorial. No fa gaire que Facebook va tenir un problema en el seu sistema d’intel·ligència artificial. El sistema n’havia creat un de propi que ni tan sols els seus creadors coneixien. Màgia! La proliferació d’acomiadaments laborals realitzats per algorismes es multiplica perillosament sense que els incompetents de la Unió Europea aprovin una Llei d’Intel·ligència Artificial que ens protegeixi del desastre que està a punt d’esclatar i que, com el dia de la Gran Apagada, ens pot deixar ben despullats.