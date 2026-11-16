Fabricant culpables
Un globus sonda el podríem definir com el llançament, a través d’opinions interessades, d’una rumorologia dissenyada per mesurar la reacció de l’opinió pública. Un ham tòxic que s’escampa per tantejar el terreny i que permet als interessats comprovar com acceptaria la societat una mesura concreta abans d’engegar màquines per dur-la a terme. Aquesta vegada la intoxicació informativa és retorçuda: “Si els joves no tenen futur, potser és perquè els jubilats cobren massa.” Una idea simplista i directa al cor de la diana de l’estupidesa. Una vegada ja tenim identificat el culpable amb l’objectiu d’enfrontar una generació contra l’altra, s’inicia el boca orella instal·lant en l’opinió pública una premissa falsa; “el benestar d’uns és totalment incompatible amb el futur dels altres”. El manual bàsic d’instruccions recomana precisament això: quan no saps, o no vols, resoldre un problema, és necessari fabricar un culpable i si, a més a més, aconsegueixes que les víctimes d’aquesta perversitat es barallin entre elles, la feina ja està feta. Cobrar una pensió que correspon fil per randa a les cotitzacions efectuades durant tota una vida laboral es converteix, de cop i volta, en un privilegi excessiu i gairebé sospitós. I per art de màgia, el nucli del problema es capgira com un mitjó i se simplifica de la següent manera: “El problema no és que els joves no vegin un futur, sinó que els malèvols jubilats cobren allò que per llei els pertoca.” Jubilats que cobren allò que els correspon en funció del que han cotitzat! On s’és vist aquesta lladronícia que deixa els joves, pobrets, pobrets, a la misèria! I el debat ja és al carrer amb un discurs maniqueu que no resolt absolutament res, que genera una guerra generacional però, ai las, que aboca carnassa per anar remastegant mentre ells, ells, van fent campanya electoral deixant anar retrets i discursos buits de contingut. Ara bé, la joventut no atorga una mena de superioritat moral ni tampoc està escrit que tingui la raó per defecte mentre que haver acumulat anys, experiència i una vida de cotitzacions et converteixi en un paràsit privilegiat. Els jubilats no cremen contenidors ni trenquen aparadors però pertanyen a generacions que també van patir frustracions i mancances, i tot això sense ajuts ni subvencions.