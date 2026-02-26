Gerard Rosell: “Con el suero de la leche creamos un complemento alimentario”

Publicado por Pimec Joves Creado: Actualizado:

Gerard, un día pasaste de calcular cifras a calcular proteínas... y crear Quota Vita.

A raíz de una experiencia personal. Siempre he sido una persona vinculada al deporte, en la Pobla de Segur, pero por trabajo poco a poco lo arrinconé. Tiempo después, al volver, un amigo me introdujo en el mundo de la proteína. Cuando iba a comprarla en las tiendas de suplementos, iba con cierta vergüenza. Fue cuando vi que había la oportunidad de crear un producto de este estilo que conectara con el territorio y se dirigiera a todas aquellas personas que practican actividad física, en lugar de centrarlo exclusivamente en culturistas. Y convertirlo en un complemento alimentario apto para todo el mundo.

“Cuota” y “Vita”. ¿Qué “cuota de vida” queréis aportar a las personas?

Hoy es habitual tener una vida movida y el primero que se olvida es la alimentación. Muchas veces ha pasado todo un día y casi no hemos comido proteína. Además, todos aquellos que realizamos actividad física, y sobre todo intensa, necesitamos aportarla a nuestro cuerpo para que pueda recuperarse como es debido. Si no lo hacemos, ni músculos ni cuerpo son capaces de regenerarse, estamos agotados y no rendimos. Así, con Quota Vita busco aportar en cada batido al menos 24 gramos de proteína del ingrediente Whey Protein, que no deja de ser un derivado de la producción del queso, pero es un gran desconocido en nuestra casa.

Hablas de déficit proteico.

La proteína es muy importante para la recuperación, pero también lo son todos los macronutrientes esenciales, hidratos de carbono y grasas. A menudo creemos que comernos una ensalada es una manera de cuidarse, porque es verde y contiene fibra, pero no podemos centrar nuestra dieta en sólo un macronutriente y obviar el resto. Por eso desde la web de Quota Vita hemos creado una herramienta para tener una propuesta personalizada de proteína dependiendo de varios factores, como nuestro objetivo de actividad física, como si el objetivo es perder grasa o ganar demasiado muscular.

Apuestas por sabores locales y para revalorizar el suero de la leche.

La revalorización del suero en nuestro país es un reto mayúsculo. Las grandes queserías consiguen darle una salida al mercado, pero las pequeñas y medias no disponen de la maquinaria y procesos para hacerlo, y aquí hay un reto importante, para reducir los costes de queserías, tener un impacto ambientalmente positivo y dejar de importar materia prima. En cuanto a los sabores locales, cada vez más el consumidor apuesta por aquello que le es familiar. Es por este motivo que Quota Vita apuesta por sabores reconocidos como el de crema catalana.

¿Cuál es vuestro diferencial?

Decidí reducir al mínimo posible los ingredientes que haya en los sabores que se desarrollen. Eso significa rebajar azúcar o aditivos y colorantes. Además, tanto el branding de las etiquetas como los deportistas que lo han esponsorizado y toda la imagen relacionada está pensada para que todos los deportistas se sientan identificados.

¿Qué papel tiene, la tecnología?

Hoy un papel educativo muy fuerte, ya que ayuda a tener un mayor conocimiento de la proteína diaria, entender conceptos sobre metabolismo o la relación de la proteína con el deporte. Pero la usamos sobre todo en la tecnología necesaria para el procesamiento del suero. Actualmente estamos trabajando con varios investigadores para poder hacer la maquinaria de procesamiento más eficiente.

¿Hasta dónde queréis llegar?

Queremos ser la marca de complementos alimentarios en lo referente a Catalunya y posteriormente abrir mercado a otros países del Mediterráneo. Visualizo una organización que desde nuestro país consiga crear los sabores que se adapten en cada territorio y haciéndolo respetando el medio ambiente y las explotaciones agrarias de allí donde desarrolle la actividad.

Emprender a menudo es un reto emocional. ¿Qué dirías a otros jóvenes que quieren impulsar iniciativas desde el territorio?

Que se focalicen mucho, sobre todo en las etapas iniciales. A veces te encuentras con qué no le dedicas el tiempo ni la energía suficiente, y emprender requiere de todos los esfuerzos que siempre serán insuficientes. Además, hace falta tener una mentalidad abierta, ser muy curiosos y tener un buen inglés. Desde el territorio es posible leer y escuchar emprendedores locales que nos pueden dar ventaja extraordinaria.