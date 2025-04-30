SEGRE

Avisan de problemas de telefonía en una parte de los CAP de Catalunya

Por una caída del proveedor de telefonía y Salud recomienda telefonear al 061 ante cualquier consulta urgente o duda

Imagen de archivo de un CAP

Imagen de archivo de un CAP

Lluís Serrano
Publicado por
redacció

Creado:

Actualizado:

El Departamento de Salud de la Generalitat avisa de que una parte de los centros de atención primaria (CAP) de Catalunya no pueden recibir ni emitir llamadas por una caída del proveedor de telefonía, según ha informado este miércoles al mediodía. La conselleria señala que los usuarios que experimenten problemas con las llamadas se pueden dirigir al 061 Salut Respon ante cualquier consulta urgente o duda de salud.

