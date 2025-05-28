SEGRE

Premio para enfermeras leridanas

Por su trabajo sobre cuidados en el congreso nacional de geriatría.

Las enfermeras Cristina Garcia, Maria Àngels Costa, Iradia Gimeno y Laia Ribelles fueron premiadas por su trabajo sobre cuidados en el congreso nacional de geriatría

Talleres científicos del IRB

Por otra parte, alrededor de 750 alumnos de primero de ESO de centros educativos de Lleida han hecho los talleres científicos del Institut de Recerca Biomédica de Lleida durante este curso. Concretamente, se han hecho 14 sesiones en donde se explicaba las bases de la investigación en beneficio de la salud. Los talleres constaban de una sesión teórica y otra práctica.

