La gripe va de baja en Lleida con un 28% de casos menos pero sigue a nivel alto

La incidencia de la gripe en Lleida sigue en descenso por segunda semana consecutiva y se sitúa a nivel alto, después de tres semanas de estar muy alto, según los datos del Sistema de Información per a la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (Sivic) correspondientes a la semana del 29 de diciembre al 4 de enero. La tasa es de 259 casos por cada 100.000 habitantes en la región sanitaria del llano y de 265 en el Alt Pirineu i Aran. No obstante, en ambas zonas es superior a la del conjunto de Catalunya, donde el nivel de transmisión ya ha disminuido a moderado.

El número de diagnósticos de gripe en la Atención Primaria en toda la demarcación fue de 1.196, un 26,76% menos que los 1.633 de la semana anterior, cuando ya habían bajado un 37%. En las comarcas de llano se registraron 1.002 casos, la mayoría entre personas menores de 60 años, de las cuales 408 de entre 15 y 44. Y en el Pirineo fueron 194 y el colectivo más afectado también fue el de 15 a 44 años (71 casos). Según el Sivic, no hay ingresados y está vacunada el 41% de la población. El pico de la epidemia de gripe se alcanzó en Lleida la semana de Navidad, alrededor de un mes antes que en la temporada anterior, cuando fue la tercera semana de enero. Además, la incidencia de casos fue muy superior a la de años anteriores.

Bronquiolitis en descenso

En cuanto el resto de afecciones respiratorias, también va a la baja la incidencia de VRS, el virus que provoca la bronquiolitis. La semana pasada cayó también un 28%, al pasar de 50 a 36 casos en Lleida, después del repunte que sufrió en los siete días anteriores, cuando se incrementó un 37%. El porcentaje de vacunación contra la bronquiolitis es del 94,94%.

Asimismo, se registraron 23 casos de covid en el llano, frente a los 18 de la semana anterior , y en las comarcas de montaña aumentaron de 2 a 9. El índice de cobertura vacunal es del 27%.