Metges de Catalunya convoca huelga el 16 y 20 de febrero para pedir mejoras laborales

La manifestación de Metges de Catalunya el 15 de enero del 2026 en Barcelona.

Metges de Catalunya (MC) ha convocado huelga de facultativos los días 16 y 20 de febrero para exigir a la Conselleria de Salud de la Generalitat que se mejoren las condiciones laborales, especialmente las que afectan la jornada laboral y los descansos, las guardias médicas o la contratación de profesionales.

Los paros coinciden con la huelga de 5 días convocada a nivel estatal, a la cual MC también da su apoyo, informa el sindicato en un comunicado de este martes.

Tras el acuerdo de nuevo Estatuto Marco alcanzado este lunes entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos estatales del ámbito de negociación, MC considera "acreditado" que corresponde a las comunidades autónomas la introducción de mejoras y convenios específicos.

Por eso, la organización busca mantener la presión sobre la consellera de Salud, Olga Pané, que asegura que "no puede eludir su responsabilidad".

Con las nuevas convocatorias, serán un total de 7 los días de protesta de los facultativos convocados por MC desde el inicio de este ciclo de movilizaciones el pasado 3 de octubre.