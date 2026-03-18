Síntomas, causas y tratamiento de la sarna o escabiosis: los médicos constatan un repunte desde la pandemia

Durante la última década, el departamento de Salud ha detectado treinta y cuatro brotes de sarna con 286 afectados en la demarcación, con picos en el 2022 (6 brotes y 64 casos) y en el 2023 (8 y 66, respectivamente). Aunque la incidencia bajó en el 2024, cuando hubo tres brotes con 28 casos, el año pasado repuntó hasta los cinco episodios y 35 afectados solo entre enero y octubre. El año pasado se registraron cinco brotes con 52 casos en residencias geriátricas de Lleida. Por lo tanto, todos los episodios notificados entre enero y octubre tuvieron lugar en estos centros.

SARNA O ESCABIOSIS



¿Qué es? Enfermedad parasitaria causada por un ácaro que se transmite por contacto con la piel o ropa de una persona infestada.

¿Qué síntomas causa? Produce picor intenso y severo, sobre todo durante la noche, así como erupciones en la piel que incluyen ampollas y pústulas que se rompen al rascarse.

¿Cómo se trata? Con pomadas (desde el cuello hasta las puntas de los pies) o medicación oral. Las personas infestadas se tienen que aislar las 24 horas posteriores al inicio del tratamiento. Se tiene que lavar toda la ropa y materiales rentables a 60 grados como mínimo durante 10 minutos. Los materiales que no se puedan lavar se tienen que poner en bolsas de plástico durante un total de siete días.