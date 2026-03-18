Síntomas, causas y tratamiento de la sarna o escabiosis: los médicos constatan un repunte desde la pandemia
El año pasado se registraron cinco brotes con 52 casos en residencias geriátricas de Lleida
Durante la última década, el departamento de Salud ha detectado treinta y cuatro brotes de sarna con 286 afectados en la demarcación, con picos en el 2022 (6 brotes y 64 casos) y en el 2023 (8 y 66, respectivamente). Aunque la incidencia bajó en el 2024, cuando hubo tres brotes con 28 casos, el año pasado repuntó hasta los cinco episodios y 35 afectados solo entre enero y octubre. El año pasado se registraron cinco brotes con 52 casos en residencias geriátricas de Lleida. Por lo tanto, todos los episodios notificados entre enero y octubre tuvieron lugar en estos centros.
SARNA O ESCABIOSIS
¿Qué es? Enfermedad parasitaria causada por un ácaro que se transmite por contacto con la piel o ropa de una persona infestada.
¿Qué síntomas causa? Produce picor intenso y severo, sobre todo durante la noche, así como erupciones en la piel que incluyen ampollas y pústulas que se rompen al rascarse.
¿Cómo se trata? Con pomadas (desde el cuello hasta las puntas de los pies) o medicación oral. Las personas infestadas se tienen que aislar las 24 horas posteriores al inicio del tratamiento. Se tiene que lavar toda la ropa y materiales rentables a 60 grados como mínimo durante 10 minutos. Los materiales que no se puedan lavar se tienen que poner en bolsas de plástico durante un total de siete días.