Encuentran tres cuerpos entre los escombros del edificio hundido este martes en Badalona

Publicado por ACN

Verificado por Creado: Actualizado:

Los Bomberos han encontrado este miércoles entre la madrugada y esta mañana los cuerpos de tres personas entre los escombros del edificio hundido este martes en Badalona. Había justamente tres vecinos empadronados en el edificio que no se habían localizado. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha explicado que una de las desaparecidas era una mujer de origen extranjero con dos hijas menores a cargo y sin más red familiar en Badalona, el segundo era un joven que acababa de ser padre y la tercera otra mujer.

Hacia las 1.45 horas de la madrugada, los Bomberos han encontrado el primer cuerpo. Han seguido haciendo tareas de desescombro y han retirado tres metros de escombros. Hacia las 06.30 horas han encontrado a una segunda víctima, y a las 7 una tercera persona. Los efectivos han notificado el hallazgo de los cuerpos a los Mossos d'Esquadra, que han activado a la comitiva judicial a través de la unidad de investigación desplazada al lugar de los hechos y han procedido con las tareas periciales para retirar los cuerpos y proceder con su identificación. La titular del juzgado de instrucción 1 de Badalona, en funciones de guardia, ya ha procedido a hacer el levantamiento del primer cuerpo hacia las dos de la madrugada y después ha hecho lo mismo con los otros dos.

Los vecinos residentes en los pisos intactos del bloque afectado no podrán acceder a sus viviendas hasta que el técnico municipal pueda hacer una valoración estructural del edificio. Paralelamente, el personal del cuerpo en la zona prevé seguir trabajando para desescombrar el inmueble hasta esta tarde para descartar que haya más personas atrapadas.

En una atención a los medios de comunicación, Albiol ha lamentado que se ha confirmado la peor de las hipótesis y ha afirmado que lo que toca ahora es estar "al lado de los familiares" de las víctimas. Los cuerpos están pendientes de identificación.

La DGAIA tutelará a las hijas de una de las desaparecidas

Al tener conocimiento que una de las desaparecidas era madre de dos menores sin red familiar en Badalona, el consistorio se puso en contacto con la Generalitat este martes para abordar. "Están solas, a mí me ha impactado mucho", ha manifestado Albiol. Fuentes del departamento de derecho sociales han apuntado a la ACN que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) tutelará a las menores. Les tres personas que se buscaban eran de tres viviendas diferentes y una de ellas estaba haciendo una videollamada en el momento del colapso, según familiares.

El jefe de guardia de la Región Metropolitana Norte de Bomberos, Josep Manel Escudero, ha explicado que no pueden descartar que no pueda haber ninguna otra persona dentro de los escombros, aunque Albiol ha afirmado que no lo ve probable. "Por eso desescombraremos hasta la última piedra", ha dicho Escudero.

Ayuda a los familiares y vecinos afectados

Todos los vecinos del edificio han dormido en casas de amigos y familiares, aunque el hogar de ancianos del Raval ha estado abierto toda la noche por si hacía falta. Dos familias más han dormido en hoteles de Badalona y Barcelona.

Albiol ha garantizado ayuda y asesoramiento a todos los afectados "para que puedan recuperar la normalidad lo antes posible". En este sentido, ha explicado que el consistorio está obligado legalmente a ofrecer vivienda durante dos días a los afectados pero ha aseverado que harán "lo que haga falta" más allá de esta obligatoriedad. Y es que, a la espera de lo que digan los técnicos, el alcalde ha puesto en duda que el edificio se pueda rehabilitar.

El alcalde ha agradecido el trabajo a los Bomberos y al resto de cuerpos de emergencias que trabajan en el operativo. Sobre los motivos del hundimiento, ni Escudero ni Albiol han podido adelantar nada y se está a la espera de la investigación que se lleve a cabo. El alcalde sí ha reiterado que no consta ningún expediente ni incidente sobre esta fina y ha insistido en que los vecinos le han explicado que había pasado los controles técnicos este enero.

Tres días de luto y concentración de pésame

El Ayuntamiento de Badalona decretará tres días de duelo a partir de este miércoles. Además, ha convocado una concentración en la plaza de la Vila para este miércoles a las 17.30 horas para guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. Albiol ha hecho un llamamiento a los vecinos a participar de este acto.

En el dispositivo, los Bomberos trabajan conjuntamente con efectivos de la Policía Local de Badalona, Mossos d'Esquadra (Seguridad Ciudadana, Policía Científica y la Unidad de Investigación), el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) con una unidad de mando, 6 unidades terrestres, un equipo conjunto con Bomberos de la Generalitat y dos equipos de psicólogos, 3 técnicos de Protección Civil para hacer seguimiento de la emergencia conjuntamente con el Ayuntamiento de Badalona, Cruz Roja y personal del CUESB (Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona) para atender los desalojados. Protección civil de la Generalitat mantiene en prealerta el plan de emergencias Procicat por el derrumbe.