El Obispado de Solsona plantea que las investigaciones de abusos a menores tendrían que ir más allá de la Iglesia

La delegada diocesana de Protección de Menores y Adultos Vulnerables del Obispado de Solsona, Clara Carbonell, ha destacado el "buen trabajo" que está haciendo la Iglesia para investigar y prevenir abusos a menores y ha planteado que este trabajo se tendría que hacer en otros ámbitos sociales. En una comparecencia ante la Comisión de Investigación de la Pederastia en la Iglesia, ha detallado que ellos no tenían ninguna denuncia pero trabajaron sobre "rumorología" hasta llegar a dos posibles casos de dos mosenes, ya fallecidos. Ha planteado pero que puede haber más víctimas que no quieren explicarlo. La Comisión llevará a la Mesa la incomparecencia por segunda vez del canciller y secretario general del Consejo Diocesano del Obispado de Vic, David Gómez.

Carbonell ha explicado el trabajo que se ha llevado a cabo desde el Obispado de Solsona para encontrar posibles casos de abusos, así como de prevención. En su caso, no hay ninguna denuncia interpuesta pero se han analizado archivos desde 1930 y se ha concluido que hubo dos posibles casos de abusos a menores, por parte de dos mosenes que ya han fallecido. Por eso, ha apuntado que no han podido ir más allá. Sin embargo, ha puesto en valor que se ha pedido perdón a las víctimas y que estas lo han agradecido. Estos casos se dieron a conocer en un informe que se hizo público hace años. La delegada ha puesto esta tarea como ejemplo del "buen trabajo" que está dando la Conferencia Episcopal en el ámbito de la pederastia.

Carbonell ha dicho que los datos muestran que uno de cada 5 casos de abuso es intrafamiliar y ha destacado la importancia de crear entornos seguros para los menores en cualquier contexto. Es por eso, que ha planteado que el trabajo de investigación que está llevando a cabo la Iglesia se haga "en muchos más ámbitos y no sólo dentro de la iglesia católica".

Cambios y buenas prácticas

Desde el Obispado se ha elaborado también un protocolo que pone el foco en la prevención y en las buenas prácticas. En este sentido, ha planteado que hay cosas que se habían hecho siempre que ahora se tienen que repensar. Por ejemplo, ha manifestado que antes el mosén participaba de los campamentos con los niños y jóvenes y era uno más. "Hoy día no puede serlo y os tengo que decir que es una pena", ha declarado. El perfil de los casos que ha tratado desde Solsona es el de personas que ahora ya tienen unos cincuenta años. Carbonell ha insistido en que se tiene que respetar también aquellos que no lo quieren hacer público y ha dicho que eso "no se hace con la voluntad de querer tapar nada". Ha explicado también que en ningún caso se han pedido indemnizaciones.

Se elevarán a la mesa las incomparecencias

Aparte de Carbonell, este viernes también tenía que comparecer en calidad de testigo el canciller y secretario general del Consejo Diocesano para los Asuntos Económicos del Obispado de Vic, David Gómez. Era el segundo requerimiento ya que el lunes tampoco fue, aunque entonces se excusó. Este viernes pero no lo ha hecho. Ante eso, la comisión elevará la situación en la Mesa del Parlament "para que dé cuenta al ministerio fiscal para sustanciar la responsabilidad penal que le pueda corresponder", según ha explicado la presidenta de la comisión, Susanna Segovia.