Un Galacticat contracultural

La edición número 11 del Galacticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent, se celebrará del 24 al 30 de junio con una especial atención al fenómeno contracultural de las tribus urbanas de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, desde los hippies y la psicodelia hasta los movimientos punk o queer y, no solo en el cine, sino también en la música, el arte, el cómic y la literatura. El Teatre Ateneu se sumará a los Cinemes Majèstic y a las calles de la capital del Urgell para acoger la proyección de más de 100 cortometrajes, documentales y largometrajes, con clásicos como Bob Dylan: don’t look back (1967), Let’s get lost (1988), Trainspotting (1996) o Paris Texas (1984). El festival también programará una proyección especial teatralizada de The Rocky Horror Picture Show (1975), un clásico del cine queer del siglo XX. Además, Cal Trepat acogerá un concierto punk de clausura con grupos como Ruïnosa y las Strippers de Rahola y Zombi Pujol, entre otros.