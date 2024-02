La abogada de la víctima de Alves revela que la joven llegó al juicio "muy frágil y medicada"

Publicado por acn

La abogada de la víctima de Dani Alves, Ester García, ha explicado que la chica llegó "muy frágil y medicada" al juicio por el "infierno" que ha tenido que pasar desde el día que interpuso la denuncia.

En declaraciones en Catalunya Ràdio, ha criticado duramente el trato recibido por parte de la prensa y ha detallado que incluso ha tenido que cambiar de domicilio porque alguien se presentó en su casa para conocer su identidad. García ha destacado la fuerza de su cliente para que no todo el mundo hubiera llegado a juicio con lo que ha vivido y ha asegurado que su objetivo ha sido mantenerla con la salud "suficiente" hasta entonces. Con todo reconoce que ha sido "muy difícil" sostenerla y conseguirlo.

García ha insistido en que para la víctima lo más importante es que la sentencia demuestra que la han creído pero ha lamentado que no ha habido ningún esfuerzo reparador real ni económico ni moral. Con todo, espera que sí sea un "punto de inflexión" a fin de que la chica pueda empezar a recuperarse.

Ha lamentado pero que no cree que la presión mediática baje y se ha mostrado muy dura con la manera de hacer de parte de los medios de comunicación, y de la sociedad. Para García, la prensa, en general, "ha hecho mucho daño|dolor|mal" publicando cosas que para ella no eran noticiables y cuestionaban a la víctima, poniendo el foco sobre ella. También ha asegurado no entender que si le dé voz a un agresor, de quien ha dicho que puede defenderse pero no situar el foco sobre la chica y ridiculizarla.

Ha insistido en que el principal miedo de la chica ha estado en todo momento que se conoces su identidad y ha explicado varios episodios vividos en que se buscaba este objetivo. Por ejemplo, ha explicado que ha habido periodistas que han intentado contactar con ella, momento en lo que la chica "entró en pánico". Y es que este "plus mediático" ha hecho que la salud mental de la chica se viera "mucho más perjudicada" a medida que adelantaba|avanzaba el procedimiento. En otro momento, alguien se presentó al portero de su casa para saber si ella vivía allí, motivo para|por el cual cambió de domicilio.

Ha explicado que había personas de su entorno que no sabían que la víctima era ella y que incluso sus abuelos se enteraron por los medios.

García ha relatado también el momento en que se hizo público al extranjero|en el extranjero un vídeo donde se la identificaba y que algunos medios españoles reprodujeron. "Me han vuelto a violar", explica que le dijo a su cliente. Al respecto, ha recordado que se interpuso una denuncia porque supone también una vulneración de derechos. Este momento, el de la publicación del vídeo, supuso un empeoramiento de su salud mental, porque sus miedos se "cumplieron". Desde entonces hasta el juicio, al principio de febrero, la abogada reconoce que todo fue "muy complicado".

Además, ha asegurado que detrás de esta publicación había una intencionalidad: "que no llegara a juicio en condiciones normales para declarar". García ha insistido en que la reproducción de las imágenes no fue gratuita sino que los medios que lo hicieron tenían una intención.

Medios de comunicación en las puertas del despacho

La abogada ha explicado que lleva|trae más de 20 años llevando|trayendo temas de violencia machista desde su despacho, un despacho que ha dicho es pequeño y nada mediático. Por eso, ha dicho que ha estado también duro para el despacho y ha relatado episodios en que por ejemplo había medios de comunicación en las puertas esperando poder encontrar a la víctima de Alves y eso ha afectado otras clientes. Entre otros, ha detallado que alguna cliente la ha tenido que llamar "escondida" en un parking para decir que no acudiría a la visita porque había visto que había cámaras en las puertas del despacho. "Eso no es justificable ni se legitima para que yo lleve|traiga un tema mediático", ha manifestado.

Informar de manera "neutra y esmerada"

De hecho, este mismo jueves ella atendió a su cliente en el despacho para poder hablar de la sentencia pero ella se vio "desbordada" porque una vez más llegaron medios y tuvieron que acabar sacándola de allí preservando su intimidad. Por eso, todavía no han tratado temas de futuro sobre qué actuación emprenderán ahora.

Sobre si se podrían emprender acciones legales por|para todas estas situaciones que ha vivido la chica para conocer su identidad, la abogada se ha limitado a decir que lo tendrá que hablar con ella.

En todo caso, ha augurado que el caso no acaba con la sentencia y por eso ha pedido a los medios de comunicación que informen de manera "neutra y esmerada" y sin poner el foco en la chica.

Comentarios de la sociedad

Más allá de la prensa, la abogada ha explicado que la chica ha vivido otros episodios en que también se ha puesto en duda su versión o se lo ha situado en el foco de la noticia. Por ejemplo, ha explicado que ha tenido que escuchar comentarios del tipo 'esta sólo busca dinero' en un bar donde ella estaba por parte de gente que no sabía que era la víctima. También en la sala de espera de una visita psiquiátrica donde había una televisión y salió una noticia relacionada con el caso y las personas que había en la sala la criticaron.

De hecho, la abogada ha explicado que le prohibió tener acceso a internet, que dispone de un móvil antiguo sin acceso a las redes, y que no miraba la televisión. A pesar de todo, la información le ha ido llegando.

Con todo, García ha puesto sobre la mesa el desconocimiento que hay sobre los efectos que informaciones no esmeradas, intencionadas u opiniones de gente no especialista puede provocar sobre una víctima de una agresión sexual. En más, ha recordado que ella no es el personaje público pero ha tenido "la mala suerte" que su agresor sí que lo es.

La abogada ha reconocido que en todo este año ha llegado a hacer de psicóloga de su víctima, ofreciéndole todo el apoyo|soporte necesario.

Como ya hizo ayer, García ha querido desvincular la pena de la ley del sólo sí es sí y ha criticado también el "mal uso" que se ha hecho del caso para ir en contra de esta norma. Sobre la pena, ha lamentado que nunca había tenido una tan baja con un supuesto de hecho similar. Sin embargo, ha celebrado que la sentencia sea condenatoria y no ha querido criticar el criterio de la sala para establecer la pena de cuatro años y medio, aunque ha expresado su preocupación para que pueda calar el mensaje que tener dinero puede ser un atenuante en estos casos.