Los hombres jóvenes son los más españolistas y favorables a proteger los símbolos franquistas, según una encuesta de Òmnium

Los hombres de entre 18 y 25 años son el grupo demográfico más españolista, según una encuesta encargada por Òmnium y presentada este viernes. La población masculina joven se sitúa en los 4,9 puntos sobre 10 en españolismo, 1,1 puntos por encima de la media, y a medida que la edad va bajando también cae este sentimiento. En las mujeres, la tendencia es la misma, si bien no tan pronunciada. La muestra se ha elaborado con 902 respuestas y también refleja que los hombres de entre 18 y 34 años son los que se sitúan más a la derecha y los más escépticos tanto con el cambio climático como con el feminismo. Además, este grupo es el que defiende más que hace falta dejar de lado las políticas de revisión histórica del franquismo y proteger los símbolos de aquella época.

Uno de los impulsores del informe, el profesor lector en el Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la UAB Marc Guinjoan, ha dicho durante la presentación que la tendencia hacia posiciones más conservadoras se da "sobre todo con los hombres", mientras que "no hay prácticamente ningún cambio entre las mujeres". El también politólogo, analista de datos y colaborador docente de la UOC Xavier Roura es el otro autor del informe.

Así como en españolismo los jóvenes son los que más simpatizan –con uno 4,9 en el caso de los hombres y un 4,4 en las mujeres, los dos casos por encima de la media de 3,8–, en catalanismo son los mayores de 44 años los que encabezan el ranking, con una puntuación media de más de 6 sobre 10. Se trata de un valor ligeramente por encima de la media, 5,9, que está exactamente donde se sitúan las mujeres de 18 a 25 años. Los hombres de su generación, sin embargo, son los menos catalanistas de todos los grupos de edad y sexos, con un 5,3.

Mientras que en las edades de 44 años y más el catalanismo supera el españolismo en unos tres puntos, entre los individuos más jóvenes del género masculino la brecha se acorta en menos de medio punto. Guinjoan ha destacado que la reducción de esta "brecha histórica" en favor del catalanismo es "una de las evidencias más sorprendentes del informe".

Sólo un 29% de los jóvenes creen que el 1-O fue un acto legítimo

Sobre el debate en torno al futuro de Cataluña, el 34% de los adultos más mayores de 34 años tienen la independencia como opción preferente, por un 24% que desearían continuar como comunidad autónoma, pero entre los jóvenes, los porcentajes casi se equilibran al 28% y 27%, respectivamente. En una pregunta binaria de un hipotético referéndum, los partidarios del Sí y del No empatarían al 38%, pero la opción favorable a un estado catalán cae al 31% entre los menores de 34 años.

Sobre el 1-O, más de cuatro de cada diez adultos más mayores de 34 años creen que fue un acto legítimo, mientras que entre los jóvenes la cifra baja de los tres de cada debe.

En el eje ideológico, se confirma una tendencia de otras encuestas por grupos de edad, como muestras recientes del CEO y del ICPS, que apuntan a un escoramiento hacia la derecha de los jóvenes. En especial, de los hombres de entre 18 y 25 años, que se sitúan en el 4,7 sobre 10, siente un 0 extrema izquierda y un 10 extrema derecha. La cifra es casi un punto superior a la media, de 3,8. Les mujeres jóvenes, en cambio, están en los 3,6 puntos sobre 10, significativamente más a la izquierda que los chicos de la misma franja de edad.

El estudio, basado en encuestas elaboradas entre en noviembre y el diciembre pasado, también concreta que Izquierda y el PSC son los dos partidos que tienen más simpatía entre el electorado, un 15% y un 13% respectivamente, series de los comunes (10%), Juntos (9%) y la CUP (8%). En la cola hay Vox (5%), Cs (3%) y el PP (2%). Entre los jóvenes, Izquierda, Juntos y la CUP bajan con respecto a los mayores, mientras que el PP y Vox van ligeramente al alza. En cualquier caso, más de un tercio de los chicos y chicas de hasta 34 años dicen no tener afinidad para ninguna formación.

Los hombres jóvenes, escépticos con el feminismo, la inmersión y la inmigración

Por otra parte, los hombres de entre 18 y 34 años destacan como el grupo demográfico más favorable a tesis contrarias a la lucha por el cambio climático, el feminismo o la inmigración, una circunstancia que no se da en las mujeres de la misma edad. Por ejemplo, aunque con unos porcentajes bajos, los chicos creen en más proporción que el resto que el cambio climático es una exageración y que se tiene que dejar de gastar tanto dinero público para hacer frente.

También con unos porcentajes bajos, pero más altos que el resto de la sociedad, algunos chicos creen que hace falta dejar de lado las políticas de revisión histórica del franquismo y proteger los símbolos de aquella época. Este grupo es el único que pasa de los 0,2 puntos en una escala de 0 a 1 sobre el grado de apoyo a esta tesis. Fuentes de Òmnium puntualizan que el dato se podría entender porque "las nuevas generaciones son las más alejadas de las consecuencias directas de la dictadura y, por lo tanto, también lo consideran un tema menor."

Los hombres jóvenes también superan ligeramente en el resto al desear el fin de la inmersión lingüística a las escuelas, situándose en los 0,3 puntos, y al creer que el feminismo ha ido demasiado lejos, con 0,4 puntos, sólo ligeramente por encima de los hombres más mayores de 34 años y prácticamente el doble que las mujeres tanto jóvenes como más mayores.

Con respecto a la inmigración, los hombres jóvenes representan el único grupo que supera los 0,5 puntos en la idea de que hace falta controlar la inmigración y restringir el acceso a la nacionalidad española a los recién llegados. También superan con creces el resto de edades en la creencia que hace falta bajar impuestos para que la gente pueda invertir. En la escala del 0 al 1, se sitúan en el 0,37, mientras que en las mujeres tanto jóvenes como más mayores no llega al 0,25.

Sobre lengua, el 62% de los encuestados dice que utiliza mucho o bastante el catalán en el trabajo, un 52% con los amigos, un 48% con la familia y tan sólo un 38% con la pareja. Dos de cada tres personas ven el idioma útil en el ámbito personal y, siete de cada diez, en el ámbito profesional –pero si entre las mujeres esta proporción sube hasta el 75%, entre los hombres jóvenes, baja hasta el 52%.

A pesar del giro conservador de los jóvenes, "no está muy perdido"

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha valorado la tendencia de los jóvenes, sobre todo hombres, a posiciones más conservadoras, como la evidencia de que hay "deberes urgentes y claros" para afrontar el "malestar creciente" a la sociedad del país, y en concreto, entre la juventud. "Preocupémonos, pero no nos alarmemos, no entramos en una deriva apocalíptica", ha añadido. Antich también ha dicho que "se generaciones más jóvenes "no rechazan la participación política" si no que lo que demandan se "más condiciones de vida".

En la valoración de la muestra, Òmnium también añade que si bien es cierto que hay un "giro conservador" entre los chicos, "no todo está perdido" porque en su mayoría, la juventud considera que "la identidad catalana está definida para hablar catalán, vivir en Catalunya y pagar impuestos en el Principado". Además, subrayan que la encuesta refleja que un 60% de la ciudadanía advierte que hay un "peligro de extinción" de la lengua catalana sin distinción de edades.