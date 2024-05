MasterChef dice que el bienestar emocional de los participantes es su "absoluta prioridad"

Publicado por efe

Verificado por Creado: Actualizado:

El respeto y el bienestar emocional de todas las personas que participan en MasterChef es nuestra absoluta prioridad". Así de rotunda se ha mostrado Shine Iberia, la productora de MasterChef, tras las numerosas críticas recibidas por la forma en la que Jordi Cruz trató a una concursante que abandonó el programa.

Además, "ante los ataques personales y las descalificaciones a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera", los jueces del concurso que emite TVE, la productora ha pedido "respeto hacia ellos" y ha subrayado "su gran calidad humana y su profesionalidad".

Boig per tu Llueve sobre mojado José Carlos Miranda

"Pepe, Jordi y Samantha son tres grandes nombres del ámbito de la gastronomía de nuestro país, respetados en el sector y muy queridos por los concursantes que han pasado por el programa, así como pieza indispensable del formato desde 2013", ha señalado Shine Iberia en un comunicado, quince días después de la emisión del programa en el que abandonó Tamara.

La concursante justificó su decisión en que no se veía preparada para estar en la final: "Me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma la dinámica en la que no estoy bien. Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros".

Shine Iberia ha querido ahora explicar la forma en la que se desarrollan las grabaciones del popular concurso.

"Garantizamos la grabación en un entorno seguro, y por ello un equipo psicológico está a disposición de todos los concursantes antes, durante y después de la emisión del programa, entre otras medidas". También hay dos personas "cuya ocupación exclusiva es atender y cuidar (las 24 horas del día, los 7 días de la semana), a los concursantes".

"En esta edición, MasterChef ha reforzado su compromiso total con la salud mental visibilizando la historia de David, un concursante que afirmó haber tenido problemas de esta índole en su pasado", ha resaltado el comunicado. Y en el caso de Tamara, la productora ha recordado que "la propia concursante, en primera persona, ha desmentido rotundamente que tenga problemas de salud mental".

El programa en el que abandonó Tamara fue posteriormente retirado de su plataforma digital y de sus redes por TVE, que lamentó la emisión de "un contenido que no debió suceder" y anunció controles internos más estrictos para que esta situación no se vuelva a repetir.

La decisión de TVE llegó tras las numerosas críticas recibidas, entre ellas la de la ministra de Sanidad, Mónica García, que aseguró que "priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente".

Esta no es la primera polémica a la que se enfrenta Shine Iberia por culpa de su programa estrella, que vivió su peor momento en 2021 tras el suicidio de la actriz Verónica Forqué. Forqué había sido la auténtica protagonista de la edición Celebrity pero abandonó a las puertas de la final por un cuadro de estrés y agotamiento.

Hubo críticas muy duras contra TVE y el concurso por una presunta exhibición inadecuada de la imagen de Forqué, que durante el concurso dio muestras de su inestable estado de salud mental.

Pero la única reacción del ente público fue cancelar la presentación en rueda de prensa de la edición de MasterChef Junior en la que también había participado la actriz, cuyas apariciones fueron eliminadas del montaje final "por respeto a ella y a su familia".

Al año siguiente la polémica fue provocada porque Patricia Conde, que había participado en la edición Celebrity, acusó al programa de manipulación y consumo de drogas por parte de algunos participantes.

Y Shine Iberia envió un burofax a la presentadora en el que anunciaba medidas legales si no "rectificaba y se disculpaba".

Además, el pasado mes de septiembre, la productora tuvo que reaccionar ante los "comentarios desafortunados" realizados en la presentación en el FesTVal de Vitoria de la octava edición de MasterChef Celebrity.

En esa ocasión los jueces hablaron de que era la edición de "los piquitos" y bromearon con la posibilidad de fichar al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que en ese momento estaba suspendido de su cargo y que tendrá que ir a juicio acusado de los delitos de agresión sexual y coacciones por el beso no consentido que dio a la jugadora Jenni Hermoso.