El talco, "probablemente carcinógeno" en humanos según la OMS

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), la agencia oncológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha clasificado el talco como "probablemente carcinógeno" –grupo 2A–, sobre todo para cáncer de ovario; si bien las pruebas son limitadas para seres humanos. En cambio, son suficientes las pruebas de cáncer en animales de experimentación –también hay pruebas mecanísticas sólidas– que muestran que el talco presenta características clave de carcinógenos en células primarias humanas y sistemas experimentales. Había numerosos estudios que mostraban un aumento de la incidencia de cáncer de ovario en seres humanos que declaraban haber utilizado polvos corporales en la región perineal. Aunque la evaluación se centró en el talco que no contenía amianto, no se pudo excluir la contaminación del talco con amianto en la mayoría de los estudios de seres humanos expuestos. Además, no se pudieron descartar con una confianza razonable los sesgos en la forma en que se informó sobre el uso del talco en los estudios epidemiológicos. En consecuencia, no pudo establecerse plenamente un papel causal del talco.

También se observó un aumento de la tasa de cáncer de ovario en los estudios sobre la exposición profesional de las mujeres expuestas al talco en la industria papelera. Sin embargo, no pudo excluirse la posibilidad de confusión por la exposición conjunta al amianto, y el aumento de la tasa se basó en un pequeño número de cánceres de ovario en esos estudios ocupacionales. En animales de experimentación, el tratamiento con talco provocó un aumento de la incidencia de neoplasias malignas en hembras (médula suprarrenal y pulmón) y una combinación de neoplasias benignas y malignas en machos (médula suprarrenal) de una sola especie (rata).

Por último, las monografías del IARC utilizan las características clave de los carcinógenos (CC) para evaluar sistemáticamente las pruebas mecanicistas de la carcinogenicidad de las sustancias. Había pruebas mecanísticas sólidas de que el talco presenta KC, incluida la inducción de inflamación crónica (KC6) y la alteración de la proliferación celular, la muerte celular o el suministro de nutrientes (KC10). Al revisar las pruebas experimentales, el grupo de trabajo solo incluyó estudios en los que la contaminación del talco con amianto era altamente improbable. El talco, un mineral natural, se extrae en muchas regiones del mundo. La exposición al talco se produce en entornos ocupacionales durante la extracción y molienda o procesamiento del talco, o durante la producción de productos que contienen talco. La exposición de la población general a través del uso de cosméticos y polvos corporales que contienen talco está mejor documentada; sin embargo, la exposición a través de alimentos, medicamentos y otros productos de consumo es probable, aunque está menos documentada. Debido a las dificultades que plantea la medición exacta, la contaminación del talco con amianto puede seguir siendo motivo de preocupación y dar lugar a la exposición de los trabajadores y la población en general al amianto (por ejemplo, a través del maquillaje y los polvos corporales a base de talco contaminados).

El acriolonitrilo, carcinógeno

Además del talco, el IARC ha evaluado la carcinogenicidad del acrilonitrilo, que ha evaluado como "carcinógeno" para los seres humanos. El resultado de ambos análisis se ha publicado en un artículo resumido en 'The Lancet Oncology' y se describirá en detalle en el volumen 136 de las Monografías del IARC, que se publicarán en 2025. El acrilonitrilo es un compuesto orgánico volátil que se utiliza principalmente en la producción de polímeros. Entre ellos se incluyen el poliacrilonitrilo, el estireno-acrilonitrilo, el acrilonitrilo butadieno estireno y otros cauchos sintéticos como el acrilonitrilo butadieno. Entre los usos de estos polímeros se incluyen las fibras para prendas de vestir, alfombras y otros textiles, así como plásticos para productos de consumo, piezas de automóviles y construcción.

El grupo de trabajo clasificó el acrilonitrilo como carcinógeno para los seres humanos (Grupo 1) basándose en pruebas suficientes de cáncer en humanos para el cáncer de pulmón. También había pruebas limitadas en humanos para el cáncer de vejiga. Las pruebas procedían principalmente de estudios en trabajadores que producían o utilizaban acrilonitrilo. Además, había pruebas suficientes de cáncer en animales de experimentación y pruebas mecanísticas sólidas de las características clave de los carcinógenos en sistemas experimentales. La exposición profesional puede producirse durante la producción de acrilonitrilo y su uso en la producción de polímeros. El acrilonitrilo está presente en el humo de los cigarrillos; es decir, la población general está expuesta al acrilonitrilo principalmente a través de la inhalación del humo del tabaco (incluido el humo de segunda mano). Otra fuente de exposición es la contaminación atmosférica. Se han medido varios metabolitos y aductos del acrilonitrilo como biomarcadores de la exposición al acrilonitrilo.

Determinaciones de la fuerza de las pruebas

La clasificación en el grupo 1 indica el nivel más alto de certeza de que una sustancia puede causar cáncer. Las pruebas más sólidas proceden de un amplio estudio de cohortes de trabajadores de diferentes industrias que producen o utilizan acrilonitrilo. En este estudio, los trabajadores con mayor exposición al acrilonitrilo presentaban una mayor tasa de mortalidad por cáncer de pulmón en comparación con los trabajadores con menor exposición. En este estudio se realizaron varios análisis adicionales para descartar sesgos; en todos ellos se observó una mayor tasa de cáncer de pulmón. También había un gran estudio de casos y controles que informaba de una mayor probabilidad de exposición previa al acrilonitrilo en los casos de cáncer de pulmón que en los controles que no tenían cáncer de pulmón. Varios otros estudios de cohortes más pequeños también aportaron pruebas que indicaban una mayor tasa de cáncer de pulmón en los trabajadores con mayor exposición al acrilonitrilo. En el caso del cáncer de vejiga, el aumento de la tasa solo se observó en algunos de los análisis del gran estudio, y el conjunto de pruebas fue menos coherente. También había pruebas suficientes de cáncer en animales de experimentación. El acrilonitrilo provocó un aumento de la incidencia de neoplasias malignas en ambos sexos de dos especies en múltiples estudios. Por último, las monografías del CIIC utilizan las características clave de los carcinógenos (CC) para evaluar sistemáticamente las pruebas mecanicistas de la carcinogenicidad de las sustancias. Había pruebas mecanicistas sólidas de que el acrilonitrilo presenta CC en sistemas experimentales.