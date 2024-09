Desayuno para sensibilizar sobra la discapacidad visual

Cerdà y Siurana, desayunando a ciegas acompañados de una técnico en rehabilitación de la ONCE. - JORDI ECHEVARRIA

La ONCE organizó ayer un desayuno a ciegas con el exalcalde de Lleida, Antoni Siurana, y el consejero delegado de la Llotja, Paco Cerdà, para sensibilizar sobre cómo es la vida de una persona invidente en un acto tan cotidiano y necesario como es alimentarse. Con los ojos tapados con un antifaz, Siurana y Cerdà aprendieron a localizar la comida en el plato, ponerse azúcar en el café o llenar un vaso de zumo. La actividad se enmarcó dentro de la Setmana del Grup Social ONCE en Catalunya, que tiene como finalidad compartir las capacidades de las personas con discapacidad visual, amplificar la necesidad de disponer de entornos y bienes inclusivos o visibilizar la importancia de la igualdad de oportunidades de todas las personas. El acto se celebró en la Llotja y contó también con la presencia del director de la ONCE en Lleida, Marcelino Cid.