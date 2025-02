Viaje a la historia del Orfeó

“¡Un día histórico!”, proclamó ayer Antoni Soliva, presidente de la Fundació Orfeó Lleidatà. No era para menos. Por primera vez la historia de los más de 160 años del Orfeó Lleidatà figura negro sobre blanco en un libro. La presentación del volumen Orfeó Lleidatà. Més de 160 anys de compromís (1861-2024) abarrotó el Espai Orfeó, con más de 150 personas y la presencia, en primera fila, de otra imagen también histórica, con hasta cinco expresidentes de la entidad coral: Salustià Estadella, Miquel Àngel Soriano-Montagut, Trini Benseny, Manuel Lladonosa y Maite Torà. Fue el primer acto del Any Lluís Virgili, con el que se conmemora este 2025 el centenario del nacimiento del histórico director del Orfeó durante cuatro décadas, fallecido en 2017. El director ejecutivo de la entidad, Xavier Quinquillà, ejerció de maestro de ceremonias en una velada con entrevista al autor, el historiador y musicólogo Lluís Marc Herrera, y al prologuista, el historiador Manuel Lladonosa; con intervenciones institucionales y, como no podía ser de otra manera, con canto coral, primero con el Cor Jove y, como broche final, con el Orfeó Lleidatà interpretando El cant dels ocells, con Pol Pastor al piano.

Herrera recordó la vinculación de la entidad cultural a la ciudad a lo largo de toda su historia, “desde el primer presidente, el entonces alcalde Manuel Fuster, justo en la época en que se derribaron las murallas, llegó el ferrocarril, se proyectaron los Camps Elisis y se asentaron las bases del modelo urbanístico actual de Lleida”.

La directora general de Cultura Popular, Carol Duran, remarcó “el compromiso del Orfeó con la lengua, la cultura y el territorio”. El presidente de la Diputación, Joan Talarn, aseguró que “la historia musical de la ciudad y la demarcación no podría escribirse sin el Orfeó Lleidatà, una entidad coral de referencia en Catalunya”. Finalmente, el alcalde, Fèlix Larrosa, afirmó que “esta institución ha acompañado la evolución de la música en nuestro país y el progreso de la ciudad durante los últimos 164 años” y destacó y agradeció en especial “la apuesta del Orfeó para venir al Centre Històric de Lleida”.