Ni lejía ni amoniaco: así puedes blanquear las almohadas

Entre el trabajo, hacer deporte, cocinar y tener vida social, el tiempo que nos queda para realizar las tareas del hogar puede ser realmente reducido. Por eso, conocer ciertos trucos pueden ser de gran utilidad, no solo porque nos permiten terminar antes, sino porque gracias a ellos podremos acabar con ciertos "problemas" domésticos difíciles de solucionar.

Un ejemplo muy recurrente, al que a veces no se le presta suficiente atención, son las manchas amarillas de las almohadas. Su aparición no solo es antiestética, sino que pueden indicar algo peor: la acumulación de bacterias y sudor. Y es que no siempre basta con sacar la funda y meterla en la lavadora.

Si quieres tener una almohada no solo impoluta, sino también higiénica, debes conocer el truco de David Smith, un experto en limpieza que además es diseñador y fabricante de Down and Feather, una compañía de almohadas y edredones. Lo mejor de su consejo es que solo necesitarás 10 minutos y todo lo necesario lo tienes en casa, por lo que no tendrás que gastarte nada de dinero.

Un remedio casero "casi milagroso"

Según informa el medio británico Daily Express, aunque la lejía puede parecer una opción ideal para blanquear las almohadas, David Smith advierte que su potencial para desencadenar reacciones químicas puede dañar las fibras de los tejidos y reducir su resistencia.

En su lugar, este experto en limpieza aconseja usar opciones más suaves "con una eficacia casi milagrosa", como el peróxido de hidrógeno, comúnmente conocido como agua oxigenada.

De hecho, asegura que esta es su primera elección para tratar las manchas más rebeldes, capaz de eliminarlas en apenas 10 o 15 minutos.

Paso a paso: cómo blanquear las almohadas con agua oxigenada

Las instrucciones para usar el agua oxigenada y eliminar las manchas amarillas de las almohadas son muy sencillas:

Mezcla dos partes iguales de agua oxigenada y agua. Aplica esta solución directamente sobre las manchas. Deja actuar durante unos 10 o 15 minutos. Aclara con agua abundante.

Como truco extra, puedes dejar la almohada secándose al sol, ya que potencia el efecto blanqueador y, además, fomenta la eliminación de bacterias.

Otras alternativas eficaces

Desde el portal especializado 'Dosidermo' ofrecen otras soluciones para eliminar las manchas amarillas de las almohadas:

Vinagre blanco : Mezcla agua tibia con vinagre blanco a partes iguales y aplica el resultado sobre la mancha con un paño. Deja actuar durante 30 minutos y enjuaga con agua fría.

: Mezcla agua tibia con vinagre blanco a partes iguales y aplica el resultado sobre la mancha con un paño. Deja actuar durante 30 minutos y enjuaga con agua fría. Bicarbonato de sodio: Espolvorea bicarbonato de sodio sobre la mancha y deja actuar durante 30 minutos. Después, aspira el polvo y limpia la zona con un paño húmedo.

Con ingredientes comunes que la mayoría tenemos en casa, como el agua oxigenada, el vinagre blanco o el bicarbonato de sodio, podemos eliminar eficazmente esas antiestéticas manchas amarillas en cuestión de minutos. Además de mejorar la apariencia de nuestras almohadas, estos sencillos trucos nos ayudarán a mantenerlas higienizadas y libres de bacterias, garantizando un sueño más saludable y reparador.