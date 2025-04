Los Castellers de Lleida cumplen 30 años de actividad y lo celebran con una ‘diada’ por todo lo alto

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Los Castellers de Lleida se fundaron en 1995, hace ya tres décadas, como la primera colla de toda la demarcación gracias a la iniciativa de la Organizació de Veïns de Pardinyes. La plaza de La Llotja de Lleida acogió ayer una gran diada castellera para celebrar esta efeméride, con actividades para toda la familia y la actuación de colles invitadas como los Malfargats de Pallars o los Vailets de Gelida. Mònica Aguilera, presidenta de los Castellers de Lleida y miembro de la colla desde sus inicios, explicó que “hemos evolucionado muchísimo en estos años, empezamos siendo unos 80 miembros y hoy ya somos más de 200”. Hace 30 años, “en Lleida no había demasiada tradición castellera, era una ciudad muy alejada del centro neurálgico de esta tradición en Catalunya”, recuerda. “Empezamos levantando castells de 6 pisos y ahora podemos descargar los de 8 sin problema”, afirma. La entidad está preparada para celebrar muchos más años tocando el cielo, ya que “estamos formando a nuevas generaciones que tienen muchas ganas de dar continuidad al proyecto”, apunta Mònica.

Es el caso de Ares Solís, que comenzó en los Castellers hace seis años, con 7, como enxaneta. Ahora ha cumplido 13 y no se imagina una vida sin esta actividad, porque “me encanta la comunidad que hemos creado porque te permite relacionarte con gente de todas las edades”, explica. Por su parte, Blanca Gregori, de 9 años, se apuntó a la colla la temporada pasada y ahora es acotxadora (ocupa el penúltimo piso de los castells). “Al principio, como padre, me daba respeto que a mi hija le pudiese pasar algo”, admite Lluc Gregori, padre de Blanca. “Luego, me di cuenta de que es una actividad que aporta muchas cosas buenas”, añade. El suplemento dominical Lectura de SEGRE ofrece hoy un reportaje sobre estos 30 años de la colla.