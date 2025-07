La covid-19 precarizó el trabajo de los fisioterapeutas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La pandemia de la covid-19 precarizó el sector de la fisioterapia, según una investigación liderada por el Grup de Recerca de Cures de Salut de la UdL y el Institut de Recerca Biomèdica Lleida. El estudio puso de manifiesto que los fisioterapeutas tuvieron que hacer frente a distintas dificultades relacionadas con las políticas sanitarias, las condiciones laborales y la ocupación. Una de las prácticas más extendidas fue la contratación de falsos autónomos y los profesionales defienden la necesidad de aplicar regulaciones laborales más estrictas. El estudio ha sido publicado en la revista New Solutions: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy.