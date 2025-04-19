La Passió de Cervera llega a unos 3.500 visitantes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Passió de Cervera cerró este viernes la temporada de este año tras recibir unos 3.500 espectadores, medio millar más que el año pasado. Fuentes de la organización destacaron que “desde la recuperación de las representaciones después de la pandemia de la covid, cada temporada se ha ido superando el público asistente, algo que certifica la buena salud de este espectáculo tan arraigado en Cervera”. Una de las sesiones con más público fue precisamente la de ayer coincidiendo con Viernes Santo.

La dramatización del relarto bíblico de la pasión de Cristo ha incluido esta temporada un total de seis representaciones desde el pasado 16 de marzo, cuado se estrenó el nuevo escenario con el escenario renovado. Estas mejoras “han permitido más polivalencia escénica” y “han dado más confortabilidad y agilidad a los numerosos y espectaculares cambios de decorado que tienen lugar a lo largo de la representación”. Otra de las novedades ha sido la finalización del proceso de dinamización de las tres partes en las que se divide la obra y que se ha ido desarollando a lo largo de los últimos años. La Passió ha mantenido este año la dirección colegiada, que está integrada por Gemma Palà, Mariona Dalmases, Tate Bonjoch, Jaume Mercadé y Jaume Rossich, mientras que la principal novedad en el elenco de actores ha sido la incorporacion de Òscar Aldomà en el papel de Judas.

La de Cervera es la dramatización del episodio bíblico de la pasión de Jesucristo más antigua del mundo, ya que la primera representación documentada data de 1447. El equipo artístico y el técnico llegan a movilizar a alrededor de 200 personas.