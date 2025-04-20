La palabra, protagonista en Bellpuig

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El festival de narración oral EntreVeus, que impulsa el departamento de Cultura en torno al Día Internacional de los Monumentos (que se celebra cada año el 18 de abril), hizo parada ayer en Sant Bartomeu de Bellpuig. Más de setenta personas disfrutaron en el claustro de este edificio monumental del espectáculo Quasi, una mirada artística sobre las conexiones familiares, con la narradora Eva Andújar, junto con Ricardo Belda al piano y la cantante Ester Andújar.

Según Carme Bergés, jefa del área de monumentos y yacimientos de la Agència Catalana del Patrimoni Cultural, el festival busca “acercar la cultura y hacer accesibles los monumentos a todo el mundo” y reivindica también “el patrimonio más intangible”, como es la palabra y la narración oral, “que se escucha pero es más difícil de ver”.

Por su parte, la directora artística del certamen, Patricia McGill, explicó que quieren “devolver la atención a la palabra”. Este año, que el festival ha coincidido con Semana Santa, la programación habla sobre cuestiones como “la comunidad, la muerte, el duelo, el silencio, la resurrección y la fiesta”. El alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, agradeció la descentralización de los actos culturales por el territorio “para que todo el mundo pueda consumir cultura km0”.

Entre el jueves y hoy domingo, el festival se ha celebrado en otros tres espacios patrimoniales más de Catalunya: el Palau Moja de Barcelona, la Canònica de Santa Maria de Vilabertran y el Castell Monestir de Escornalbou.