PortAventura, a medio gas por la huelga de los trabajadores

PortAventura World abrió puertas ayer a pesar de la jornada de huelga de los trabajadores. La carencia de personal comportó que solo cuatro atracciones hayan abierto a primera hora: Shambala, Dragon Khan, Street Mission y Furius Baco. Al mediodía, fuentes del parque indicaron que había operativas otras atracciones como Silver River Flume, Tutuki Splash, Wild Buffalos, Carrusel o la Serpiente Emplumada. Por su parte, UGT cifró en un 80% el seguimiento de la huelga de los empleados para pedir mejoras en las condiciones laborales y salariales. Además, anunciaron nuevas movilizaciones para el 1 y 2 de mayo si antes no se llega a un acuerdo con la compañía. Afirmón que unas 1.000 personas asistieron a la concentración que tuvo lugar en los accesos del parque.

Ante la convocatoria de huelga, el parque suspendió la venta de entradas para ayer, así como las nuevas reservas de hoteles. En la misma línea, no se vendieron entradas en taquilla y para acceder al recinto había que contar con entrada anticipada. También se podía solicitar la devolución del dinero de las entradas.