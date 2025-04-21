La comunidad Sikh de Lleida celebra la festividad del Vaisakhi

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La comunidad Sikh de Lleida celebró ayer la festividad del Vaisahki, que marca el inicio del nuevo año en el calendario solar y está vinculada a la fiesta de la cosecha de la región de Punjab, un territorio geopolítico, cultural e histórico en el sur de Asia, específicamente en la parte norte del subcontinente indio, que comprende áreas del este de Pakistán y el norte de la India. La celebración tuvo lugar en las instalaciones del Centre Cívic de l’Ereta. Empezó a las 11 horas y se alargó durante todo el mediodía. Al largo de la jornada se sirvieron desayunos con alimentos y bebidas características de la región entre las decenas de asistentes, que se descalzaron para desplazarse por el equipamiento. El concejal de Acción e Innovación Social de la Paeria de Lleida, Carlos Enjuanes, también participó en la jornada. En este sentido, en la capital del Segrià hay un grupo numeroso de personas Sikhs del Punjab, comunidad que se ha arraigado en la ciudad en los últimos años, con alrededor de un millar de empadronados (2024).