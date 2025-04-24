La propietaria de una tienda de Lleida que debe cerrar: "Hemos llegado a vender incluso piraguas"

Mercè Solé, del establecimiento Esports Solé de Lleida, deberá cerrar su negocio este año por jubilación y la falta de relevo. La tienda está situada en la calle Igualada pero antes había estado en la plaza Sant Joan y en la calle del Carme. "Llevamos abiertos 57 años en tres ubicaciones diferentes y la primera estaba en la calle del Carme. Mi padre decía entonces que la nuestra fue la primera tienda de deportes de Lleida a pie de calle, ya que la otra que había estaba en un primer piso. Primero teníamos productos de pesca y después la ampliamos a todo el deporte, y hemos vendido incluso piraguas", explica Solé..

Otra tienda de Lleida que bajará la persiana definitivamente este año por el mismo motivo, la falta de relevo ante la jubilación del responsable, es el establecimiento de electrodomésticos Domingo & Pont, situado en la calle Magdalena de Lleida. Su encargado, Josep Maria Domingo, prevé cerrar antes del verano.

Unos cierres que se sumarán al de la imprenta Payà, en la rambla Ferran, también a lo largo de este año y que pasarán a formar parte de la larga lista de negocios con solera de la ciudad que ya han pasado a la historia.

Una larga lista de tiendas con solera desaparecidas

Domingo & Pont y Esports Solé pasarán a formar parte en los próximos meses de la lista de comercios históricos de Lleida que se han visto obligados a cerrar para siempre. Otros negocios emblemáticos y con décadas a sus espaldas que también se han despedido en los últimos años han sido las joyerías Rué Peralta, Lavaquial y Calzada, la librería Casas, la pastelería Torres, la droguería Simón, la armería Inglés, la farmacia Pons, Modas Andreu, la chocolatería Xicra y la tienda de ropa de hombre Teixidó.

Y es que la falta de relevo y las dificultades para competir con las grandes marcas e internet son todo un reto para los negocios. Prueba de ello es que el 88% de las empresas y comercios del Estado están regentados por miembros de una sola generación, según un estudio del Instituto de la Empresa familiar, mientras que el 69,59% de los negocios asociados a Pimer Comerç en 2023 no habían planificado su relevo ni tienen previsto hacerlo.

Al respecto, la presidenta de la asociación de comerciantes del Eix, Montse Eritja, señaló que, si bien es cierto que en los últimos años están cerrando varios comercios históricos, “también están habiendo tantas o más aperturas de emprendedores, con nuevas ideas y conceptos más adaptados a las preferencias actuales de los consumidores”. Añadió que “es cierto que el comercio es un negocio que ha cambiado mucho, especialmente en los últimos años, y puede que sea un trabajo al que se le debe dedicar más horas que a otros oficios, pero como todo en la vida, estos cierres y aperturas forman parte del paso a nuevos tiempos”. Sin embargo, Eritja lanza un aviso al consumidor: “Debemos reflexionar sobre el comercio que quiere, si prefiere ir a las grandes superficies que luego no pida tener un trato personalizado, porque eso ahora mismo solo lo da el de proximidad.