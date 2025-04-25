Lleida vuelve a bailar con la Festa Major

Tornarem a ballar! es la canción de la Festa Major de Lleida de este año, interpretada por Joana Barco Alins y compuesta por Arnau Moreno, y que ayer se pudo escuchar por primera vez antes de los festejos en honor a Sant Anastasi. La joven de 19 años puso el ritmo a la presentación de las actividades, más de 250 en total, que la ciudadanía podrá disfrutar del 9 al 12 de mayo. Otro año más la Paeria quiso destacar que las fiestas de mayo son “el escaparete del talento local”, con un amplio protagonismo en las propuestas artísticas tanto de cultura popular como de conciertos. El alcalde, Fèlix Larrosa, señaló que “queremos poner en valor quiénes somos y cómo somos, además de ser un estallido de autoestima”. También recordó que este año se celebran varias efemérides como el 150 aniversario del nacimiento de Ricard Viñes, el 30 aniversario de los Gegants Faraons o los 75 años del Concurs de Sardanes.

El inicio de las fiestas arrancará con la lectura del pregón, a cargo de Purificació Terrado, directora del Auditori Enric Granados, que será especial por su jubilación. El acto, en el salón de sesiones de la Paeria, también contará con la imposición de bandas a los Jóvenes Referentes de Lleida, iniciativa para dar visibilidad al talento joven, y el estreno de la canción de la Festa Major. Larrosa destacó que el año pasado no hubo ningún incidente y que este se volverá a incrementar la seguridad, con 170 efectivos de la Guardia Urbana velando por la ciudadanía, además de voluntarios, Protección Civil, Bomberos, SEM y Mossos d’Esquadra.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Xavi Blanco, aseguró que el objetivo es llegar a todos los públicos, lo que se conseguirá con los diferentes escenarios que se instalarán en los Camps Elisis, además de potenciar un año más el talento local en las actuaciones musicales. Así, habrá conciertos de Miki Núñez, Sexenni y Buhos, el sábado 10, y de Lluís Sánchez, Figa Flawasy Comandants de Tros, el día 11, entre otros. Como previa, el día 8 se hará el Seguici del Marraco, en el que los más pequeños podrán entregar, si quieren, sus chupetes. Del 10 al 12 de mayo estará disponible, al precio de un euro, el Trenet de Festa Major y se habilitará un bus nocturno gratuito de la L7 para garantizar una movilidad segura.

Sombra en Sant Joan, campanas y más presupuesto

Como novedades, destacan la instalación de toldos en la plaza Sant Joan para dar sombra al público que siga las actividades de este escenario. También se recupera el repique de campanas de la Seu Vella en el Pregó de Sant Anastasi y antes del inicio de la procesión y se incrementa el presupuesto, con más de 400.000 euros. La Batalla de Flors se hará en Doctora Castells por las obras en Rambla Ferran.