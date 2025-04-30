FACUA alerta de la nueva estafa que está circulando tras el apagón de luz

Publicado por segre Creado: Actualizado:

FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado una alerta urgente sobre una nueva oleada de estafas que está proliferando a raíz del apagón eléctrico que paralizó España el pasado 28 de abril. Los ciberdelincuentes están aprovechando la confusión y el descontento ciudadano tras verse afectados millones de hogares y negocios por el corte masivo de electricidad e Internet. Según informa la asociación, los estafadores contactan con los consumidores vía telefónica, SMS o correo electrónico haciéndose pasar por compañías eléctricas y ofreciendo compensaciones económicas fraudulentas con el único objetivo de acceder a datos bancarios personales.

La organización de defensa del consumidor ha detectado un incremento notable en las llamadas en las que los timadores, suplantando la identidad de empresas energéticas, prometen bonificaciones del 20% en la factura de la luz como supuesta compensación por las molestias ocasionadas durante el apagón nacional. Este gancho resulta particularmente efectivo en un momento en que los ciudadanos aún recuerdan las horas que pasaron sin suministro eléctrico, con los consiguientes perjuicios económicos y personales que esto supuso para muchos españoles.

En qué consiste la estafa relacionada con las facturas eléctricas

El modus operandi de estos defraudadores es relativamente sencillo pero efectivo: contactan con potenciales víctimas ofreciendo una supuesta compensación económica por los daños y molestias causados durante el corte de luz. Para hacer efectiva esta falsa bonificación, solicitan datos personales y bancarios con los que posteriormente realizan cargos no autorizados en las cuentas de los afectados.

FACUA ha insistido en que ninguna compañía comercializadora de energía está realizando este tipo de campañas de compensación de manera proactiva contactando con sus clientes. "Las empresas eléctricas no están llamando a sus usuarios para ofrecerles descuentos por el apagón nacional", señalan desde la organización, por lo que cualquier comunicación en este sentido debe considerarse sospechosa.

Los expertos de la asociación recomiendan que aquellas personas que hayan podido caer en la trampa revisen con frecuencia los movimientos de sus cuentas bancarias. Al tratarse generalmente de domiciliaciones y no de pagos con tarjeta, estas operaciones fraudulentas pueden cancelarse de forma inmediata a través de la aplicación móvil del banco o acudiendo personalmente a una oficina bancaria.

Cómo actuar si has sido víctima del fraude

Si el engaño se ha producido mediante la entrega de datos de tarjetas de crédito o débito, FACUA aconseja presentar una reclamación por escrito ante la entidad bancaria lo antes posible, dejando constancia documental de la misma. Según informa la organización, están gestionando numerosas quejas de afectados a quienes inicialmente los bancos se negaron a reembolsar el dinero sustraído, aunque en la mayoría de los casos acabaron devolviéndolo sin necesidad de recurrir a procedimientos judiciales.

"Es fundamental presentar la reclamación con la mayor celeridad posible y conservar todos los comprobantes de la comunicación con el banco", remarcan desde FACUA, ya que esto puede resultar determinante para recuperar el dinero estafado sin mayores complicaciones.

Medidas preventivas recomendadas por los expertos

La principal recomendación de los especialistas en consumo es tajante: no compartir jamás datos personales ni bancarios por teléfono, SMS o correo electrónico, especialmente cuando la comunicación no ha sido iniciada por el propio usuario. Esta precaución elemental es la mejor barrera de protección contra este tipo de fraudes que se aprovechan de situaciones excepcionales como el reciente apagón nacional.

FACUA también aconseja verificar siempre la identidad de quien contacta antes de proporcionar cualquier tipo de información sensible. En caso de duda, lo más seguro es colgar la llamada y contactar directamente con la compañía eléctrica a través de los canales oficiales que aparecen en la factura o en su página web oficial.

¿Qué compensaciones legítimas pueden reclamar los afectados por el apagón?

A diferencia de las falsas compensaciones prometidas por los estafadores, sí existen mecanismos legales para reclamar indemnizaciones por los perjuicios causados durante el apagón del 28 de abril. Según la normativa vigente, cuando el suministro eléctrico se interrumpe durante más de 5 horas en zonas urbanas (o más de 10 en zonas rurales), los usuarios tienen derecho a compensaciones económicas que se aplican automáticamente en la factura.

Estas bonificaciones legítimas oscilan entre el 10% y el 20% del importe de la facturación del consumo mensual, dependiendo de la duración del corte. Sin embargo, es importante destacar que las compañías no contactan proactivamente ofreciendo estas compensaciones mediante llamadas telefónicas, sino que se aplican de forma automática según los procedimientos establecidos por la ley.

¿Cómo identificar una llamada o comunicación fraudulenta?

Los expertos en ciberseguridad señalan varios indicadores que pueden ayudar a identificar una comunicación potencialmente fraudulenta relacionada con el apagón eléctrico. Entre ellos destacan la urgencia injustificada para proporcionar datos, errores gramaticales o de ortografía en los mensajes escritos, números de teléfono desconocidos o con prefijos extranjeros, y solicitudes de información personal o bancaria que normalmente no serían necesarias para una compensación legítima.

"Las empresas eléctricas ya disponen de los datos necesarios para aplicar cualquier tipo de bonificación a sus clientes", recuerdan desde FACUA, por lo que no tienen necesidad de solicitarlos nuevamente. Cualquier petición en este sentido debe considerarse sospechosa y tratarse con extrema cautela.