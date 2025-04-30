Justicia invierte 3 millones en la mejora del centro de justicia juvenil El Segre de Lleida

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat destina un total de 3 millones de euros en obras de mejora, rehabilitación y modernización del centro de justicia juvenil El Segre de Lleida. Los trabajos, que se realizan entre los años 2024 y 2026, incluyen, entre otros, la ampliación del edificio administrativo, la instalación de quioscos para videoconferencias y de ordenadores y la construcción de un nuevo edificio destinado a hacer talleres, así como actuaciones de mejoras en el suministro eléctrico, y la climatización. El titular del Departamento, Ramon Espadaler, ha visitado este miércoles el centro, donde ha mantenido una reunión con el equipo directivo. Actualmente, en el centro hay 30 jóvenes que cumplen alguna medida judicial de internamiento.

Las inversiones que se hicieron en 2024 consistieron, por una parte, en la ampliación del edificio administrativo con el fin de crear espacios de comunicaciones para menores y jóvenes con su entorno familiar o abogados, la ampliación del espacio de trabajo administrativo para los profesionales del centro y la supresión de barreras arquitectónicas. De la otra, también se realizaron mejoras con respecto al suministro eléctrico, sistemas de seguridad, funcionamiento de la cocina, climatización, ventanas, mamparas protectoras y vallas exteriores.

Este 2025, la conselleria está acabando las obras del proyecto '¡Viu en digital!', de instalación de quioscos específicos para videoconferencias y de ordenadores, y también trabaja para mejorar la climatización de una de las unidades educativas, además de hacer reparaciones en el patio de deportes e instalar protecciones solares.

Con respecto a 2026, Justicia prevé iniciar las obras de la escuela de oficios, que incluyen el derribo de los talleres prefabricados existentes y la construcción de un nuevo edificio donde se agruparán todos los talleres formativos y un almacén para los menores. También ha previsto sustituir las calderas existentes por una instalación aerotérmica para mejorar la eficiencia energética del centro, y adecuar la instalación de baja tensión y ampliar la potencia eléctrica del centro.

Centro El Segre

El Centro Educativo El Segre, situado en la Partida de Rufea (en las afueras de la ciudad de Lleida), está preparado para acoger a jóvenes y menores con medidas judiciales de internamiento (ya sea por sentencia firme o como medida cautelar antes de juicio). El internamiento puede ser en régimen cerrado (los jóvenes no pueden salir del centro) o bien semiabierto (pueden hacer algunas actividades en el exterior, ya sean formativas u ocupacionales).

El centro dispone de tres unidades residenciales donde viven los jóvenes así como talleres de jardinería, lampistería y hostelería, donde aprenden diferentes oficios que los ayudarán a reinsertarse en la sociedad. Actualmente, en el centro hay 30 jóvenes. Aparte de visitar el centro El Segre, el conseller Espadaler también ha visitado la Diputación de Lleida, donde se ha reunido con su presidente, Joan Talarn, y la entidad de inserción sociolaboral Troballes.