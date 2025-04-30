Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Grup Dany Cerebral de Aspid pidió ayer en la Vetllada Poètica celebrada en el Orfeó Lleidatà que se normalice la diversidad y se dé apoyo a este colectivo para poder reintegrarse plenamente en la socidad. “Debemos comenzar una nueva vida en la que lo importante es sentirnos y mantenernos acompañados y ayudados”, según leyó en el manifiesto Josep Campanera, miembro de este grupo. En este sentido, reclamaron la plena integración social de estas personas y destacaron que “queremos visualizar la fuerza de la diversidad”. El acto incluyó actuaciones musicales, danza, magia y twirling y lecturas de poesía a cargo de una treintena de artistas y la proyección del corto Lo Incorrecto.