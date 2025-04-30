ENTIDADES
“La fuerza de la diversidad”
Vetllada Poètica del Grup de Dany Cerebral de Aspid en el Orfeó
El Grup Dany Cerebral de Aspid pidió ayer en la Vetllada Poètica celebrada en el Orfeó Lleidatà que se normalice la diversidad y se dé apoyo a este colectivo para poder reintegrarse plenamente en la socidad. “Debemos comenzar una nueva vida en la que lo importante es sentirnos y mantenernos acompañados y ayudados”, según leyó en el manifiesto Josep Campanera, miembro de este grupo. En este sentido, reclamaron la plena integración social de estas personas y destacaron que “queremos visualizar la fuerza de la diversidad”. El acto incluyó actuaciones musicales, danza, magia y twirling y lecturas de poesía a cargo de una treintena de artistas y la proyección del corto Lo Incorrecto.